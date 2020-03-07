«Мы «Торпедо», вы говно». Фанаты москвичей атаковали автобус с игроками на пути в Курск

Болельщики «Торпедо» атаковали автобус с футболистами команды, который направлялся в Курск на матч 26-го тура ФНЛ против «Авангарда». Фанаты кричали: «Мы «Торпедо», вы говно». Также они бросили в транспортное средство файер. Видео доступно ниже.

«Оправдания надоели, нужны действия! Ждeм только победу в Курске!!!» – написали в социальной сети фанаты.

«Торпедо» в таблице идет на втором месте.

Москвичи проиграли пять последних официальных матчей.

Игра в Курсе состоится 9 марта.