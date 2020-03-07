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  • «Мы «Торпедо», вы говно». Фанаты москвичей атаковали автобус с игроками на пути в Курск

«Мы «Торпедо», вы говно». Фанаты москвичей атаковали автобус с игроками на пути в Курск

7 марта 2020, 23:30
11

Болельщики «Торпедо» атаковали автобус с футболистами команды, который направлялся в Курск на матч 26-го тура ФНЛ против «Авангарда». Фанаты кричали: «Мы «Торпедо», вы говно». Также они бросили в транспортное средство файер. Видео доступно ниже.

«Оправдания надоели, нужны действия! Ждeм только победу в Курске!!!» – написали в социальной сети фанаты.

  • «Торпедо» в таблице идет на втором месте.
  • Москвичи проиграли пять последних официальных матчей.
  • Игра в Курсе состоится 9 марта.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм zapad5_ultras
Россия. ФНЛ Авангард Торпедо
Комментарии (11)
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Hektor 84
1583615014
Славный клуб был в свое время. 3 х кратный чемпион СССР. синит столько не побеждал в темпе союза.
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loko-the_best
1583619329
Педо два, Педо раз Игнашевич молодец Вы и Педо, и го-но На вас всем щас всё равно
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Chicha
1583641115
Этому видео несколько лет. Не свежее видео.
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Niko
1583642822
Полный не адекват
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Серёга Краснодарский
1583644965
а да фанаты! а да быдло.
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subbotaspartak
1583649519
Хотел спросить - откуда болельщики у Торпедо.... Вспомнил Стрельцова, так это нормально хотеть победы, что такого? Да, материал изготовления бывает разный - Действенный, сильный -- хотя на запах и вид безобразный. Нам бы про это не знать, Но мы умеем побеждать!
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Lesha VV
1583651490
Торпедо сознательно сливает матчи . Дабы не выйти в Премьер лигу . Игнашевич в интервью , что денег на выход нет.
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acor94
1583655251
Парни, всё наоборот. Нужно кричать : вы торпедо, мы говно.
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moskowcity-petrv
1583687316
Игроки это Команда Торпедо!а вы дибилы тупоголовые! Команда на втором месте идёт, в премьер лигу хорошие шансы выйти!вы чё несёти дятлы безмозглые)? Ну проиграла команда, спад может случился не повезло и тд...всё бывает,сразу команда говно стала)?кто это устроил, вы петушары конченные!!!это,как ждать,когда человек споткнулся упал и добивать его ногами, пока он лежит.понятно объяснил)?руку надо подать дибилы!сказать давайте братьЯ встаньте с колен мы с вами!да чё объяснять вам,всё равно впустую
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