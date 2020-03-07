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    «Мы «Торпедо», вы говно». Фанаты москвичей атаковали автобус с игроками на пути в Курск

    Болельщики «Торпедо» атаковали автобус с футболистами команды, который направлялся в Курск на матч 26-го тура ФНЛ против «Авангарда». Фанаты кричали: «Мы «Торпедо», вы говно». Также они бросили в транспортное средство файер. Видео доступно ниже.

    «Оправдания надоели, нужны действия! Ждeм только победу в Курске!!!» – написали в социальной сети фанаты.

    • «Торпедо» в таблице идет на втором месте.
    • Москвичи проиграли пять последних официальных матчей.
    • Игра в Курсе состоится 9 марта.

    text

    Публикация от text (@zapad5_ultras) 7 Мар 2020 в 3:19 PST

    Источник: инстаграм zapad5_ultras

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    07.03.2020 23:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +844

      loko-the_best 25 минут назад

      Педо два, Педо раз
      Игнашевич молодец
      Вы и Педо, и го-но
      На вас всем щас всё равно

      0
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      Рейтинг: +1427

      Hektor 84 1 час назад

      Славный клуб был в свое время. 3 х кратный чемпион СССР. синит столько не побеждал в темпе союза.

      0
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      Рейтинг: +4468

      alp > Hektor 84 1 час назад

      дачотам! в темпе союза ваще никто не побеждал!!

      1
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      Рейтинг: +18495

      пьяныйхоровод > alp 13 секунд назад

      В темпе вальса .

      0
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      Рейтинг: +2011

      Борат 1 час назад

      Да, вы торпедо и вы го-но !
      Ждите ваших заднеприводных друзей из тарасовки в фнл, будете там дерби говнарей гонять ! Гыгы

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