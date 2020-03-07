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  • Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч Кубка России условно за инцидент с фанатами в игре с «Зенитом»

Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч Кубка России условно за инцидент с фанатами в игре с «Зенитом»

7 марта 2020, 14:39
7

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для «Ахмата» за инцидент с фанатами в концовке матча 1/4 финала Кубка России против «Зенита».

  • Фанаты грозненской команды прорвались на сектор гостей из-за голых торсов у болельщиков петербуржцев.
  • На некоторое время игру пришлось остановить.

«На 86-й минуте фанаты «Зенита» разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков «Ахмата». Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20-25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность.

Наказание: «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тысяч», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Ахмат Зенит
Комментарии (7)
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3a zenit
1583584242
хотите чтоб Терек играл все домашние матчи без зрителей,оголите торс в Грозном)))лайфак
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Добрый Бобер
1583586283
Да ладно!
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Chicha
1583586759
Ну почему условно?
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Taps
1583588647
Трусливое решение. Дисквалифицировать до конца сезона.
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paracetamol
1583603863
Это правильно!
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Rus9I
1583604544
Мне кажется там стабильно, происходят какие то инциденты.... А они "условно" Ну в самом деле, поставьте ультиматум! Сколько можно, спускать с рук, этот беспредел?!
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Иван_Невский
1583855923
несколько раз в году там уроды местные творят бесчинства и им условно рфс и кдк продажная *****.
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