Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч Кубка России условно за инцидент с фанатами в игре с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для «Ахмата» за инцидент с фанатами в концовке матча 1/4 финала Кубка России против «Зенита».

Фанаты грозненской команды прорвались на сектор гостей из-за голых торсов у болельщиков петербуржцев.

На некоторое время игру пришлось остановить.

«На 86-й минуте фанаты «Зенита» разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков «Ахмата». Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20-25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность.

Наказание: «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тысяч», – сказал Григорьянц.

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