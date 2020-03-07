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    Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч Кубка России условно за инцидент с фанатами в игре с «Зенитом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для «Ахмата» за инцидент с фанатами в концовке матча 1/4 финала Кубка России против «Зенита».

    • Фанаты грозненской команды прорвались на сектор гостей из-за голых торсов у болельщиков петербуржцев.
    • На некоторое время игру пришлось остановить.

    «На 86-й минуте фанаты «Зенита» разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков «Ахмата». Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20-25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность.

    Наказание: «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тысяч», – сказал Григорьянц.

    КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом»

    «Ландскрона» – об инциденте с фанатами на матче «Ахмат» – «Зенит»: «Клуб предпочел переобуться со своих правил безопасности на сторону новых традиций»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +48

      Chicha 24 минуты назад

      Ну почему условно?

      0
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      Рейтинг: +4008

      Добрый Бобер 32 минуты назад

      Да ладно!

      0
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      Рейтинг: +3483

      3a zenit 1 час назад

      хотите чтоб Терек играл все домашние матчи без зрителей,оголите торс в Грозном)))лайфак

      2
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      Рейтинг: +2136

      Литейный4 1 час назад

      Бараны сами себе нагадили. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Борат 1 час назад

      Аллах милосерден к ахмату !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +1333

      alarm > Борат 1 час назад

      к ахмету)

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