Фонбет Кубок России. «Спартак» в гостях победил «Акрон» (3:2), Мартинс сделал дубль, Дзюба забил бывшей команде

«Акрон» дома проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

В первом тайме гости забили два гола. Отличились Кристофер Мартинс на 17-й минуте и Тео Бонгонда на 20-й.

После перерыва «Акрон» отыграл один мяч – Шерзод Эсанов реализовал пенальти на 58-й минуте. Но спустя минуту Мартинс вновь довел преимущество «Спартака» до двух мячей.

На 70-й минуте гол в ворота бывшей команды забил форвард «Акрона» Артем Дзюба. До конца игры счет не изменился.

«Спартак» вышел в полуфинал Пути регионов.

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Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинс, 17; 0:2 – Бонгонда, 20; 1:2 – Эсанов, 58 (с пенальти); 1:3 – Мартинс, 59; 2:3 – Дзюба, 70.

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