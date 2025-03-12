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  • Фонбет Кубок России. «Спартак» в гостях победил «Акрон» (3:2), Мартинс сделал дубль, Дзюба забил бывшей команде

Фонбет Кубок России. «Спартак» в гостях победил «Акрон» (3:2), Мартинс сделал дубль, Дзюба забил бывшей команде

Сегодня, 17:56
54

«Акрон» дома проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

В первом тайме гости забили два гола. Отличились Кристофер Мартинс на 17-й минуте и Тео Бонгонда на 20-й.

После перерыва «Акрон» отыграл один мяч – Шерзод Эсанов реализовал пенальти на 58-й минуте. Но спустя минуту Мартинс вновь довел преимущество «Спартака» до двух мячей.

На 70-й минуте гол в ворота бывшей команды забил форвард «Акрона» Артем Дзюба. До конца игры счет не изменился.

«Спартак» вышел в полуфинал Пути регионов.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинс, 17; 0:2 – Бонгонда, 20; 1:2 – Эсанов, 58 (с пенальти); 1:3 – Мартинс, 59; 2:3 – Дзюба, 70.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Акрон Дзюба Артем Мартинс Кристофер
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Комментарии (54)
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val69
1741792147
Всех КБ братьев с победой! Хотя игра не впечетлила...
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TIMOTHY
1741792194
Одно радует что Артём забил свинотам
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Ловкий Бубен
1741792311
Неслыханный успех "народной" команды, две банки пропустили по ходу встречи , пришлось вынимать из сетки, но победили , слушай, не хухры мухры
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Цугундeр
1741792353
Всё равно- живенько, и без пакостей.
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...короче
1741792720
...игру видел эпизодами, временами безрадостными. Всех с победой! Куда-то прошли дальше. Мартинс - спартаковский красава!...
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anatolich72
1741792970
Спартак с победой! А бомбит питерскую мразоту!
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oyabun
1741793912
Счет удовлетворительный и победа это хорошо. Идем дальше! Но качество игры вызывает много вопросов. Как в обороне так и в нападении. Гарсии пора бы уже забивать, для этого брали. Спасибо Мартинс у нас молодец, а ведь когда то речи велись о продаже.Ну и как то настораживает тенденция последних игр гостеприимно получать в свои ворота по 2 мяча. Согласитесь, на победы в таком случае сложно расчитывать.
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Дубина
1741794888
С победой КБ братва.Но на тоненького! Без валидола туго смотреть.Мартинс - зверюга просто лучший.
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ySS
1741794967
Победили, молодцы.Загорелый люксембуржец - красавец, выручил, когда играли без нападающих. Появление мастура расшевелило игру
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Тинез Розоп
1741796236
Мартинса на Зенит по любому в основе. Новички пока тусуются Станковичем для понимания…( либо они не понимают , либо он что с ними делать)
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