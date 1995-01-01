КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом»

Ну что ж этого и стоило ожидать,,,,это ж не Зенит протест подал,,,,
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не рассматривал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).
По его словам, КДК не имеет права отменять желтую карточку, которая стала для аргентинца второй в той игре.
Таким образом, удаление Понсе осталось в силе. Он пропустит полуфинальный поединок Кубка против «Зенита».
Второе предупреждение в матче с ЦСКА нападающий «Спартака» получил за удар локтем в живот Вадима Карпова.