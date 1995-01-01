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    КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не рассматривал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

    По его словам, КДК не имеет права отменять желтую карточку, которая стала для аргентинца второй в той игре.

    Таким образом, удаление Понсе осталось в силе. Он пропустит полуфинальный поединок Кубка против «Зенита».

    Второе предупреждение в матче с ЦСКА нападающий «Спартака» получил за удар локтем в живот Вадима Карпова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +13051

      slavutiq70 3 минуты назад

      Ну что ж этого и стоило ожидать,,,,это ж не Зенит протест подал,,,,

      0
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      Рейтинг: +1214

      Серж 69 22 минуты назад

      Уродцы,твою мать...Правила есть,но их можно и нужно менять,особенно если это необходимо.Догматики хреновы,страшно далеки вы от народа...

      1
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      Рейтинг: +4683

      Владислав Vlad 43 минуты назад

      Я удивлён - почему клубы не потребуют от КДК рассмотрения всех Жк, которые так или иначе лишат игрока следующей игры?
      И ведь такой момент не только с Понсе. Многие клубы пострадали из-за того что арбитр "выдумал" Жк.

      1
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      Рейтинг: +633

      Spartak Piter 45 минут назад

      Подались бы с такой просьбой бы из питера, то все было бы хорошо. вот так

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1411

      serhio80 47 минут назад

      А накуй вы тогда вообще собираетесь? Деньги со штрафов поделить?

      3
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      Рейтинг: +2412

      Томик 1 час назад

      А симуляцию Карпова разве не могли рассмотреть? Ему же жёлтую не дали в игре за это. Давайте, научите этого засранца в футбол играть, а то он у балерины, смотрю, учится. И вообще, кто имеет право отменять незаслуженно полученную карточку? Никто? То есть раздавай и удаляй и играйте без игрока(ков). Это "человеческая ошибка" - Семак знает.

      7
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      Рейтинг: +4683

      Владислав Vlad > Томик 47 минут назад

      Так и есть. Никто по Жк не работает. По-сути нужно рассматривать вторую Жк на ВАР сразу же. И это должно быть правилом.
      Так же должно быть правило - Обязательное рассмотрение КДК любой Жк, которая лишает игрока следующего матча. Ведь по-сути судья может дать Жк, в сумме она будет четвёртой и игрок пропустит следующий матч, а если судья ошибся, как с Понсе, где было игровое столкновение и даже на фол не тянуло?
      Но у нас же всё нормально в футболе - Вот только Гимна не хватает.)))))

      1
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      Рейтинг: +2412

      Томик > Владислав Vlad 36 минут назад

      Только гимна, несомненно.
      А по таким моментам - вар по требованию вводить надо. А то пока решат что это за момент, подходит ли по регламенту, сбегает уточнить сколько там у этого игрока карточек...Тренер поднял жетон - пошли смотреть. Просто же. Не понимаю - кому это может помешать?

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      Рейтинг: +4683

      Владислав Vlad > Томик 23 минуты назад

      Ну, если по требованию - то тренеры постоянно в каждом моменте будут требовать просмотра ВАР.
      А судья же знает - первая Жк или вторая. И тут уже нужно сразу смотреть ВАР.
      А если судья дал ЖК (не удалив), но эта карточка помешает игроку сыграть следующий матч из-за перебора Жк, то здесь я думаю КДК просто обязан рассмотреть момент.

      1
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      Рейтинг: +13051

      slavutiq70 > Томик 22 секунды назад

      Да они чистый пенальти не стали в ВАР смотреть,,,а ты про жёлтую,,,,,,Сразу говорил как ВАР отдали на откуп Матч тв(Газпрому по сути) что будет ВАР работать как нужно Питеру,,,,

      0
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      Рейтинг: +564

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Вот так всё легко и просто у нас. Топили как хотели в том матче и продолжают.

      0
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      Рейтинг: +601

      "supermax" 1 час назад

      ща девочки набегут орать что Федун все проплатил....если вы понимаете о чем я

      0
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      Рейтинг: +23178

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Футболом руководят из одного центра, на благо одному клубу. Швейки типа Григорьянца все понимают, какие решения должны приниматься даже без обсуждений и подсказок.

      8
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      Рейтинг: +812

      kolyma999 2 часа назад

      Да,жалко бздунит.И так болел нет,так скоро и оставшиеся поразбегаются

      5
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