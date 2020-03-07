КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не рассматривал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

По его словам, КДК не имеет права отменять желтую карточку, которая стала для аргентинца второй в той игре.

Таким образом, удаление Понсе осталось в силе. Он пропустит полуфинальный поединок Кубка против «Зенита».

Второе предупреждение в матче с ЦСКА нападающий «Спартака» получил за удар локтем в живот Вадима Карпова.