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  • КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом»

КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом»

7 марта 2020, 13:21
32

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не рассматривал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

По его словам, КДК не имеет права отменять желтую карточку, которая стала для аргентинца второй в той игре.

Таким образом, удаление Понсе осталось в силе. Он пропустит полуфинальный поединок Кубка против «Зенита».

Второе предупреждение в матче с ЦСКА нападающий «Спартака» получил за удар локтем в живот Вадима Карпова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель
Комментарии (32)
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Томик
1583581909
А симуляцию Карпова разве не могли рассмотреть? Ему же жёлтую не дали в игре за это. Давайте, научите этого засранца в футбол играть, а то он у балерины, смотрю, учится. И вообще, кто имеет право отменять незаслуженно полученную карточку? Никто? То есть раздавай и удаляй и играйте без игрока(ков). Это "человеческая ошибка" - Семак знает.
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serhio80
1583585365
А накуй вы тогда вообще собираетесь? Деньги со штрафов поделить?
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Spartak Piter
1583585516
Подались бы с такой просьбой бы из питера, то все было бы хорошо. вот так
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Серж 69
1583586878
Уродцы,твою мать...Правила есть,но их можно и нужно менять,особенно если это необходимо.Догматики хреновы,страшно далеки вы от народа...
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slavа0508
1583588010
Ну что ж этого и стоило ожидать,,,,это ж не Зенит протест подал,,,,
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filosof sparty
1583591209
Ожидаемо. Косоглазый егоров знает своё паскудное дело
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JTherry
1583592493
какие-то странные "правила" в Кубке-Олимп: вроде, они есть, а до сих пор никто не может понять, где будут проводить матч между Спартаком и зенитом? если в КДК не имеют права отменять желтую карточку, то почему же КДК имеет право отменять красную карточку, и уменьшать срок дисквалификации, как это было с Акинфеевым или тем же Ганчаренкой?
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oyabun
1583594911
Несправедливость в отношении Понсе очевидна. Так же как очевидна неэффективность и закостенелость в мышлении чиновников из КДК. Главное чтобы команда и тренер поговорили с Эсекьелем и не дали ему пасть духом. Понсе в матче с армейцами дрался как легендарный Спартак, он Воин и только с такими красно-белые имеют будущее. С теми, кто бьется не жалея ни себя, ни противника.
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zigbert
1583596660
А почему бы не рассмотреть для порядка. Хотя для них более важным будет просьба об увеличении собственной зарплаты.
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Павелий
1583598276
Если Карпов не сделает обращение, что он симулировал, то тогда его накажет футбольная карма. Больно и в самый неподходящий момент.
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