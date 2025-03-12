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  • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Спартак»: 12 марта

Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Спартак»: 12 марта

Сегодня, 15:02
6

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Акрон» и «Спартак». Игра состоится 12 марта, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Бардыбахин, Бокоев, Москвичев, Эсанов, Галоян, Хубулов, Грибов, Дмитриев.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Солари, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Акрон
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Комментарии (6)
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ivany4
1741781480
Очередная попытка сыграть малой кровью перед серьезной игрой. Как бы не получить очередной сюрприз от Акрона.)) Хорошо, что дает возможность новичкам быстрее войти в ритм и найти взаимодействие с командой. Видимо все задумки и наигрываемые комбинации увидим 16.
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алдан2014
1741781840
Дзюба празднует? Судя по всему ,Спартак вторым составом начнёт
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рылы
1741783451
макрон вторым составом, хрюканы практически основой. вот где позор!
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Тинез Розоп
1741783948
Дзюба забьёт с паса Денисова...
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Мордаванин
1741784972
рекордсмену пообещали тумбочку взале поросячей славы толькобне выходил))
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