Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Акрон» и «Спартак». Игра состоится 12 марта, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Бардыбахин, Бокоев, Москвичев, Эсанов, Галоян, Хубулов, Грибов, Дмитриев.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Солари, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!