Вратарь «Акрона» назвал «дешевыми» голы «Спартака»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков после домашнего матча 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (2:3) сказал, что его команде чуть-чуть не хватило времени, чтобы отыграться.

«Настраивались на победу, провели хороший матч. Но пропустили три «дешевых» гола. После перерыва внесли коррективы в игру, смогли навязать борьбу, чуть‑чуть не хватило времени, чтобы отыграться», – сказал Волков.