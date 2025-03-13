Вратарь «Акрона» назвал «дешевыми» голы «Спартака»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков после домашнего матча 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (2:3) сказал, что его команде чуть-чуть не хватило времени, чтобы отыграться.
«Настраивались на победу, провели хороший матч. Но пропустили три «дешевых» гола. После перерыва внесли коррективы в игру, смогли навязать борьбу, чуть‑чуть не хватило времени, чтобы отыграться», – сказал Волков.
- В первом тайме «Спартак» забил два гола. Отличились Кристофер Мартинс на 17-й минуте и Тео Бонгонда на 20-й. После перерыва «Акрон» отыграл один мяч – Шерзод Эсанов реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя минуту Мартинс вновь довел преимущество гостей до двух мячей. На 70-й гол в ворота москвичей забил Артем Дзюба, но до конца игры счет не изменился.
- Для 29-летнего Волкова это был 4-й матч в Кубке России в этом сезоне.
Источник: «Матч ТВ»