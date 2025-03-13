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Вратарь «Акрона» назвал «дешевыми» голы «Спартака»

Сегодня, 10:19
10

Вратарь «Акрона» Сергей Волков после домашнего матча 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (2:3) сказал, что его команде чуть-чуть не хватило времени, чтобы отыграться.

«Настраивались на победу, провели хороший матч. Но пропустили три «дешевых» гола. После перерыва внесли коррективы в игру, смогли навязать борьбу, чуть‑чуть не хватило времени, чтобы отыграться», – сказал Волков.

  • В первом тайме «Спартак» забил два гола. Отличились Кристофер Мартинс на 17-й минуте и Тео Бонгонда на 20-й. После перерыва «Акрон» отыграл один мяч – Шерзод Эсанов реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя минуту Мартинс вновь довел преимущество гостей до двух мячей. На 70-й гол в ворота москвичей забил Артем Дзюба, но до конца игры счет не изменился.
  • Для 29-летнего Волкова это был 4-й матч в Кубке России в этом сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Акрон
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Комментарии (10)
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Кривая да нелёгкая
1741850819
Хаха) умыл так умыл)
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Кривая да нелёгкая
1741850926
Надо бы проверить тренера Акрона на полиграфе, почему он не поставил в стартовый состав основу тем самым дал выскочкам и нытикам забить эти дешёвые голы!
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BANNIKOV1970
1741851251
Дешовки и пропускают деловые голы
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БАЗАРА НЕТ
1741851402
Давно пора расформировать этих клоунов Спартак
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subbotaspartak
1741853331
Дорогие голы забивают дорогим вратарям...
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kvm
1741853360
вратарь жалеет, что продешевил...
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рылы
1741854664
наоборот дорогие. сколько чемоданов занёс лукойл, чтобы судья засчитал их левейшие голы? страшно представить!
Ответить
Цугундeр
1741855862
Ну, это вряд ли так и было..( Хотя...?)))
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