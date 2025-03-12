Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в котором сыграют «Ростов» и «Зенит». Игра состоится 12 марта, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Сако, Поярков, Сутормин, Осипенко, Мохеби, Кучаев, Байрамян, Колтаков, Шанталий, Роналдо.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Зенит»: Адамов, Горшков, Алип, Чистяков, Дркушич, Мимович, Барриос, Ахметов, Луис Энрике, Педро, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

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