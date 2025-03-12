Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 12 марта

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 12 марта

Сегодня, 17:23
1

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в котором сыграют «Ростов» и «Зенит». Игра состоится 12 марта, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Сако, Поярков, Сутормин, Осипенко, Мохеби, Кучаев, Байрамян, Колтаков, Шанталий, Роналдо.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Зенит»: Адамов, Горшков, Алип, Чистяков, Дркушич, Мимович, Барриос, Ахметов, Луис Энрике, Педро, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!

Еще по теме:
Стала известна причина неучастия Вендела в матче с «Ростовом» 11
«Ростов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед кубковой игрой с «Ростовом» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Ростов
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1741792980
Ждём зенит в пути регионов
Ответить
Главные новости
Тренер «Спартака» Сакич оценил победу над «Акроном»
19:15
Мостовой прокомментировал 3:2 «Спартака» с «Акроном»
19:02
1
Дзюба – о Кержакове: «Токсично ведет себя в последнее время»
18:54
4
Зобнин высказался о рекорде Дзюбы
18:48
Дзюба – о вызове в сборную России: «Это было бы красиво»
18:26
2
Черданцев объяснил, почему Дзюбу должны вызвать в сборную России
18:19
1
Стала известна причина неучастия Вендела в матче с «Ростовом»
18:08
11
Фонбет Кубок России. «Урал» выбил «Рубин» из турнира
18:03
4
Фонбет Кубок России. «Спартак» в гостях победил «Акрон» (3:2), Мартинс сделал дубль, Дзюба забил бывшей команде
17:56
54
ВидеоДзюба забил «Спартаку» в кубковом матче
17:36
2
Все новости
Все новости
Мартинс прокомментировал дубль в ворота «Акрона»
18:32
4
Стала известна причина неучастия Вендела в матче с «Ростовом»
18:08
11
Фонбет Кубок России. «Урал» выбил «Рубин» из турнира
18:03
4
Фонбет Кубок России. «Спартак» в гостях победил «Акрон» (3:2), Мартинс сделал дубль, Дзюба забил бывшей команде
17:56
50
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
17:55
ВидеоДзюба забил «Спартаку» в кубковом матче
17:36
2
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 12 марта
17:23
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Спартак»: 12 марта
15:02
7
Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Краснодаром»
13:06
1
Зиньковский навестил «Спартак» в Самаре
12:20
2
Реакция Генича на вылет «Краснодара» от «Ахмата»
12:01
7
Генич дал «Краснодару» рекомендацию на будущее после вылета от «Ахмата»
10:25
1
Эмоции Батракова после капитанского дебюта в «Локо»
10:20
ФотоОбращение «Краснодара» к болельщикам после вылета от «Ахмата»
10:13
2
Бериша прокомментировал дубль «Краснодару» в своем первом за полгода матче
10:08
Мусаев объяснил вылет «Краснодара» из Фонбет Кубка России
Вчера, 23:23
В махачкалинском «Динамо» пожаловались на судейство в матче с «Локомотивом»: «Арбитр забыл правила»
Вчера, 22:48
5
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:10
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:03
Фонбет Кубок России. «Краснодар» вылетел из турнира, проиграв дома «Ахмату» (1:2)
Вчера, 22:02
16
ВидеоОбзор матча «Динамо» Мх – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:02
Фонбет Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, победив «Динамо Мх» (2:1)
Вчера, 21:01
10
ФотоВ Махачкале оконфузились с объявлением стартового состава «Локомотива»
Вчера, 19:50
8
Галактионов объяснил, почему назначил 19-летнего Батракова капитаном «Локомотива» в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 19:19
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 11 марта
Вчера, 19:02
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: 11 марта
Вчера, 18:07
Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед кубковой игрой с «Ростовом»
Вчера, 17:05
2
РФС утвердил изменения в регламенте Фонбет Кубка России
Вчера, 16:24
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 