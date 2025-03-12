Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Динамо». Игра состоится 12 марта, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Касерес, Смелов, Александров, Бителло, Гладышев, Фомин, Маухуб.

Главный тренер: Марцел Личка

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