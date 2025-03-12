Мартинс прокомментировал дубль в ворота «Акрона»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о гостевом матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (3:2). Люксембуржец забил 2 гола в этой встрече.

«Играю в свой футбол, стараюсь использовать пространство. Так получается, что я забиваю в Кубке России, но хотелось бы забивать и в РПЛ. У меня уже было очень хорошее настроение, я решил ударить через себя. Почему бы и нет?

У «Акрона» вышел Дзюба – хороший форвард. «Акрон» стал играть через длинные передачи, они были первыми на подборе, но у нас все же получилось одержать победу», – сказал Мартинс.