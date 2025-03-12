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Мартинс прокомментировал дубль в ворота «Акрона»

Сегодня, 18:32
5

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о гостевом матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (3:2). Люксембуржец забил 2 гола в этой встрече.

«Играю в свой футбол, стараюсь использовать пространство. Так получается, что я забиваю в Кубке России, но хотелось бы забивать и в РПЛ. У меня уже было очень хорошее настроение, я решил ударить через себя. Почему бы и нет?

У «Акрона» вышел Дзюба – хороший форвард. «Акрон» стал играть через длинные передачи, они были первыми на подборе, но у нас все же получилось одержать победу», – сказал Мартинс.

  • Полузащитник открыл счет в матче на 17-й минуте, а затем забил еще один гол на 59-й минуте. Этот гол оказался победным для «Спартака».
  • Мартинс в этом сезоне забил 5 голов за красно-белых – все в Кубке России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Акрон Мартинс Кристофер
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Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1741794224
А чего там комментировать - КРАСАВЕЦ !!! Оба гола просто отличные !!!...
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...короче
1741794570
...аплодисменты тебе, Кристофер!...
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FWSPM
1741795086
красавец, делал то что должен был делать гарсия
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FCSpartakM
1741796204
Предлагаю купить зениту Мартинса за 20ку.
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