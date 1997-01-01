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    Алисон пропустит матчи с «Борнмутом» и «Атлетико»

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму и не сыграет в ближайшем матче АПЛ против «Борнмута». Встреча состоится в выходные.

    Как пишет Liverpool Echo со ссылкой на главного тренера англичан Юргена Клоппа, Алисон не сыграет и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоится 11 марта.

    • Возвращение Алисона планируется к матчу против «Эвертона» (17 марта).
    • «Ливерпуль» в первом матче проиграл «Атлетико» с минимальным счетом.
    • Ливерпульцам осталось одержать четыре победы, чтобы выиграть титул АПЛ.

    Источник: Liverpool Echo

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