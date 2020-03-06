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Алисон пропустит матчи с «Борнмутом» и «Атлетико»

6 марта 2020, 19:43
4

Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму и не сыграет в ближайшем матче АПЛ против «Борнмута». Встреча состоится в выходные.

Как пишет Liverpool Echo со ссылкой на главного тренера англичан Юргена Клоппа, Алисон не сыграет и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоится 11 марта.

  • Возвращение Алисона планируется к матчу против «Эвертона» (17 марта).
  • «Ливерпуль» в первом матче проиграл «Атлетико» с минимальным счетом.
  • Ливерпульцам осталось одержать четыре победы, чтобы выиграть титул АПЛ.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Борнмут Атлетико Ливерпуль Алиссон
Комментарии (4)
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LOKOfanatik19
1583517257
Очень очень плохо, мало того что и Требла не видать (А эо ой как позорно, ведь до МЮ очень далеко) А тут еще и ЛЧ под вопросом Адриан явно не номер не тянет на надежность и спокойствие в штрафной Ливера...
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Tyler_Stark
1583564384
Где-то с середины ноября ждал что команда начнёт сыпаться, но только в игровом плане, а не в кадровом. Здоровья Алиссону
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