Алисон пропустит матчи с «Борнмутом» и «Атлетико»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму и не сыграет в ближайшем матче АПЛ против «Борнмута». Встреча состоится в выходные.

Как пишет Liverpool Echo со ссылкой на главного тренера англичан Юргена Клоппа, Алисон не сыграет и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоится 11 марта.