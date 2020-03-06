Алисон пропустит матчи с «Борнмутом» и «Атлетико»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму и не сыграет в ближайшем матче АПЛ против «Борнмута». Встреча состоится в выходные.
Как пишет Liverpool Echo со ссылкой на главного тренера англичан Юргена Клоппа, Алисон не сыграет и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоится 11 марта.
- Возвращение Алисона планируется к матчу против «Эвертона» (17 марта).
- «Ливерпуль» в первом матче проиграл «Атлетико» с минимальным счетом.
- Ливерпульцам осталось одержать четыре победы, чтобы выиграть титул АПЛ.
Источник: Liverpool Echo