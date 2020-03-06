Кикнадзе – о коронавирусе: «Не склонен к истерикам. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в мире.

– Насколько вас беспокоит ситуация с коронавирусом, из-за которого в Италии уже отменяют матчи или проводят их без зрителей?

– Я стараюсь объективно взвешивать и ту позицию, что это смертельно опасное заболевание, которое угрожает жизни в связи с тем, что футбольный стадион является местом привлечения тысяч людей, и не могу не оценивать заключения некоторых врачей, которые говорят, что смертность от обычного гриппа в процентном соотношении выше.

Не склонен здесь к истерикам. Нас все время запугивают свиным, птичьим гриппом. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая. Но если будет решение, что мы проводит матчи без зрителей или на месяц отменяем чемпионат, как это происходит в Европе, мы на сто процентов будем это выполнять.

– В клубе не предпринимаются особые меры профилактики для футболистов?

– Такого нет.

Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.

Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.

«Локомотив» идет пятым в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.

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