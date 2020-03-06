Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кикнадзе – о коронавирусе: «Не склонен к истерикам. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая»

Кикнадзе – о коронавирусе: «Не склонен к истерикам. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая»

6 марта 2020, 13:28
6

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в мире.

– Насколько вас беспокоит ситуация с коронавирусом, из-за которого в Италии уже отменяют матчи или проводят их без зрителей?

– Я стараюсь объективно взвешивать и ту позицию, что это смертельно опасное заболевание, которое угрожает жизни в связи с тем, что футбольный стадион является местом привлечения тысяч людей, и не могу не оценивать заключения некоторых врачей, которые говорят, что смертность от обычного гриппа в процентном соотношении выше.

Не склонен здесь к истерикам. Нас все время запугивают свиным, птичьим гриппом. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая. Но если будет решение, что мы проводит матчи без зрителей или на месяц отменяем чемпионат, как это происходит в Европе, мы на сто процентов будем это выполнять.

– В клубе не предпринимаются особые меры профилактики для футболистов?

– Такого нет.

  • Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.
  • Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.
  • «Локомотив» идет пятым в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.

Кикнадзе: «Семин – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас разные точки зрения касательно развития команды»

Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла»

Кикнадзе – о тренере «Локомотива» в следующем сезоне: «Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Marqella_
1583491974
Всё верно, голову дурят народу с этим коронавирусом....
Ответить
Armani nn
1583494665
Как сделать сайт постоянно обновляющийся новостями?Берем интервью человека,разбиваем на 100500 частей,и вуаля.. «Бомбардир-секрет успеха»!А хайпануть на коронавирусе вообще магия.
Ответить
Владислав Vlad
1583506299
Сразу видно, что человек в теме.)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+