Юран: «Цель «Химок» – выход в еврокубки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарии после победы над «Торпедо» в матче 1/4 финала Кубка России.

Команда из Подмосковья выиграла со счетом 5:1.

В полуфинале турнира «Химки» сыграет с «Уралом» или «Шинником».

«Победа – заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чeм я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня это самоотдача. Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками потому, что команду покинул Филин. Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза. Он хотел играть в РПЛ.

Уже в следующей игре никакой эйфории не будет. Этот матч мы отложим на полку. Мы обыграли серьeзного соперника. Я не допущу состояния эйфории. Я человек амбициозный и на каждую игру мы будем выходить с такой самоотдачей. Если я или Полярус заметим попустительское отношения кого-то из игроков, этот игрок перестанет попадать в состав.

О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели: выход туда.

Наша задача вернуть болельщика. В 2008 году при мне был полный стадион. Надеюсь, что на игру с «Томью» болельщиков придeт больше, чем сегодня. Повод мы дали. Обращаюсь к болельщикам. Когда вы гоните на руководство, это относится и ко мне. Если по делу, обгадились, то вопросов нет», – сказал Юран.

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