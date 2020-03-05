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Юран: «Цель «Химок» – выход в еврокубки»

5 марта 2020, 22:55
14

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарии после победы над «Торпедо» в матче 1/4 финала Кубка России.

  • Команда из Подмосковья выиграла со счетом 5:1.
  • В полуфинале турнира «Химки» сыграет с «Уралом» или «Шинником».

«Победа – заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чeм я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня это самоотдача. Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками потому, что команду покинул Филин. Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза. Он хотел играть в РПЛ.

Уже в следующей игре никакой эйфории не будет. Этот матч мы отложим на полку. Мы обыграли серьeзного соперника. Я не допущу состояния эйфории. Я человек амбициозный и на каждую игру мы будем выходить с такой самоотдачей. Если я или Полярус заметим попустительское отношения кого-то из игроков, этот игрок перестанет попадать в состав.

О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели: выход туда.

Наша задача вернуть болельщика. В 2008 году при мне был полный стадион. Надеюсь, что на игру с «Томью» болельщиков придeт больше, чем сегодня. Повод мы дали. Обращаюсь к болельщикам. Когда вы гоните на руководство, это относится и ко мне. Если по делу, обгадились, то вопросов нет», – сказал Юран.

Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения 1:5 от «Химок»: «Мы разочаровали болельщиков и себя»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Химки Торпедо Юран Сергей
Комментарии (14)
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Armani nn
1583438690
Неплохо в высказываниях, блещет ,но пока Химки реально впечатляют.
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LOKOfanatik19
1583440067
На этом сайте есть кто, кроме Боратов и Аларамов ?
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Axe111
1583459645
Слов нет.....
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Дядя Серёжа
1583469196
Это точно Юран, а не Петросян?
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Диктор
1583469214
Фантаст.
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Из Твери Леха
1583472379
А если они пройдут в финал и проиграют там Зениту, то попадут в ЛЕ?
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den161
1583482492
Что курит Серега?
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Garrincha58
1583482965
в еврокубки??? чтобы ещё больше понизить рейтинг России, вот цель Химок
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Hektor 84
1583513464
Юран наркоман?
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