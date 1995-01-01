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    Юран: «Цель «Химок» – выход в еврокубки»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарии после победы над «Торпедо» в матче 1/4 финала Кубка России.

    • Команда из Подмосковья выиграла со счетом 5:1.
    • В полуфинале турнира «Химки» сыграет с «Уралом» или «Шинником».

    «Победа – заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чeм я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня это самоотдача. Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками потому, что команду покинул Филин. Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза. Он хотел играть в РПЛ.

    Уже в следующей игре никакой эйфории не будет. Этот матч мы отложим на полку. Мы обыграли серьeзного соперника. Я не допущу состояния эйфории. Я человек амбициозный и на каждую игру мы будем выходить с такой самоотдачей. Если я или Полярус заметим попустительское отношения кого-то из игроков, этот игрок перестанет попадать в состав.

    О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели: выход туда.

    Наша задача вернуть болельщика. В 2008 году при мне был полный стадион. Надеюсь, что на игру с «Томью» болельщиков придeт больше, чем сегодня. Повод мы дали. Обращаюсь к болельщикам. Когда вы гоните на руководство, это относится и ко мне. Если по делу, обгадились, то вопросов нет», – сказал Юран.

    Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения 1:5 от «Химок»: «Мы разочаровали болельщиков и себя»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1896

      Борат 2 минуты назад

      Надо дать ему поросей потренировать, вдруг сможет сделать из них крепких середняков пердива ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1325

      alarm 4 минуты назад

      с 2021 будет Лига Конференций - третьесортный турнир для дниЩ, вроде спортага. в теории, химки могут туда попасть, достаточно финишировать выше хряков. а это совсем не сложно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +192

      Armani nn 11 минут назад

      Неплохо в высказываниях, блещет ,но пока Химки реально впечатляют.

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