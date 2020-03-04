Фанатов ЦСКА в течение часа после игры не выпускают с «Открытие Арены». Им показывают «Остров сокровищ»

зачет)))
Часть болельщиков ЦСКА не может покинуть стадион «Открытие Арена» спустя час после окончания матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:3). Фанатов не выпускают службы правопорядка, информирует журналист Василий Конов со ссылкой на присутствующих в Тушино.
Болельщики ЦСКА во втором тайме матча устроили пиротехническое шоу. Игру пришлось останавливать из-за дыма.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
- В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
- ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.
Фанатов ЦСКА не выпускают с сектора. Показывают «Остров сокровищ». pic.twitter.com/7SHNvVhQVA— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) March 4, 2020