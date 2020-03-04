Фанатов ЦСКА в течение часа после игры не выпускают с «Открытие Арены». Им показывают «Остров сокровищ»

Часть болельщиков ЦСКА не может покинуть стадион «Открытие Арена» спустя час после окончания матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:3). Фанатов не выпускают службы правопорядка, информирует журналист Василий Конов со ссылкой на присутствующих в Тушино.

Болельщики ЦСКА во втором тайме матча устроили пиротехническое шоу. Игру пришлось останавливать из-за дыма.

ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.

В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».

ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.