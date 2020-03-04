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    Фанатов ЦСКА в течение часа после игры не выпускают с «Открытие Арены». Им показывают «Остров сокровищ»

    Часть болельщиков ЦСКА не может покинуть стадион «Открытие Арена» спустя час после окончания матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:3). Фанатов не выпускают службы правопорядка, информирует журналист Василий Конов со ссылкой на присутствующих в Тушино.

    Болельщики ЦСКА во втором тайме матча устроили пиротехническое шоу. Игру пришлось останавливать из-за дыма.

    • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
    • В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
    • ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +734

      diktatop 7 минут назад

      зачет)))

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      Рейтинг: +5092

      paracetamol 21 минуту назад

      Пусть просветятся малость, они ведь классику не читали.

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