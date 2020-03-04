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  • Фанатов ЦСКА в течение часа после игры не выпускают с «Открытие Арены». Им показывают «Остров сокровищ»

Фанатов ЦСКА в течение часа после игры не выпускают с «Открытие Арены». Им показывают «Остров сокровищ»

4 марта 2020, 23:09
8

Часть болельщиков ЦСКА не может покинуть стадион «Открытие Арена» спустя час после окончания матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:3). Фанатов не выпускают службы правопорядка, информирует журналист Василий Конов со ссылкой на присутствующих в Тушино.

Болельщики ЦСКА во втором тайме матча устроили пиротехническое шоу. Игру пришлось останавливать из-за дыма.

  • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
  • В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
  • ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (8)
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paracetamol
1583353387
Пусть просветятся малость, они ведь классику не читали.
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diktatop
1583354251
зачет)))
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Spartak Piter
1583354692
Мы в субботу час с петровского парка тоже не выходили. менты сволочи
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Hektor 84
1583355058
Правильно! Надымили пусть нюхают!
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Томик
1583355097
Заметьте, не ОМОН на них натравили, а показывают "Остров сокровищ".
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горняк1936
1583361201
Помню, в 2012-ом ездил в Полтаву на матч Суперкубка Украины между «Шахтером» и «Динамо». Тогда наш (Донецкий) сектор после матча два часа не выпускали за пределы трибун. И тогда, вместо просмотра фильма мы наблюдали за тем, как особенно активных фанатов, которые пытались выбраться из своеобразного плена, забивали дубинками сотрудники Беркута ) Уж лучше просмотр мультфильма )
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