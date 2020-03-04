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    Болельщики ЦСКА устроили пиротехническое шоу на матче со «Спартаком»

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Во втором тайме фанаты гостей устроили пиротехническое шоу, видео доступно ниже.

    Во второй половине встречи матч пришлось прервать на несколько минут из-за дыма. Игру обслуживает главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Фото: твиттер «Спартака».

    Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1343

      alarm 19 минут назад

      это были переодетые хряки (чемпионы по проносам)!

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      Рейтинг: +12113

      vka1970 36 минут назад

      Здорово, пиротехническим шоу наслаждались лишь те кто это замутил, а когда матч начнётся снова, ждала вся страна.Красавцы.)))

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