Болельщики ЦСКА устроили пиротехническое шоу на матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Во втором тайме фанаты гостей устроили пиротехническое шоу, видео доступно ниже.

Во второй половине встречи матч пришлось прервать на несколько минут из-за дыма. Игру обслуживает главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.

К перерыву счет в игре был 2:2.

ЦСКА в РПЛ идет выше «Спартака».

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Фото: твиттер «Спартака».