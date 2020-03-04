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Болельщики ЦСКА устроили пиротехническое шоу на матче со «Спартаком»

4 марта 2020, 21:15
2

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Во втором тайме фанаты гостей устроили пиротехническое шоу, видео доступно ниже.

Во второй половине встречи матч пришлось прервать на несколько минут из-за дыма. Игру обслуживает главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фото: твиттер «Спартака».

Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак ЦСКА
Комментарии (2)
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vka1970
1583346763
Здорово, пиротехническим шоу наслаждались лишь те кто это замутил, а когда матч начнётся снова, ждала вся страна.Красавцы.)))
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Derzkiy1
1583350355
Честно смотреться очень круто , но потом ничего не видно ....(
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