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    Жена Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться»

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как заключение повлияло на футболиста.

    «Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.

    Я подготовила целый список претензий к нему.Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – цитирует Мамаеву DonDay.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Зимой Мамаев стал игроком «Ростова».

    Источник: DonDay

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +663

      SaveAS 4 минуты назад

      Лайфхак для жен, отправляйте мужа в тюрьму и ваш брак будет спасён

      0
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      Рейтинг: +1761

      Бухбух 9 минут назад

      Судя по умозаключению этой бабы, все у кого вот-вот могут развалиться семьи, должны пойти по пути Мамаева.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1739

      solodealer 11 минут назад

      Да здравствуют наши российские тюрьмы - самые семьеобразующие тюрьмы в мире!))

      0
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      Рейтинг: +2047

      absent32 12 минут назад

      нет худа без добра)

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