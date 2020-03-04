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  • Жена Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться»

Жена Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться»

4 марта 2020, 14:54
11

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как заключение повлияло на футболиста.

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.

Я подготовила целый список претензий к нему.Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – цитирует Мамаеву DonDay.

  • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
  • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
  • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
  • Зимой Мамаев стал игроком «Ростова».

Источник: DonDay
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (11)
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absent32
1583323310
нет худа без добра)
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SaveAS
1583323799
Лайфхак для жен, отправляйте мужа в тюрьму и ваш брак будет спасён
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3a zenit
1583326549
погоди годик,отойдёт и нахер тебя пошлёт.Горбатого могила исправит.
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orzy
1583327218
НЕ было счастья да несчастья помогло. Желаю вам счастья.
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Kulimen
1583329178
Теперь бы Алане в СИЗО посидеть, глядишь и нормальной девкой стала.
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Рубинище
1583330371
Молодцы, что справились.
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bset
1583333995
Свежачок подъехал. Она об этом неделю, а то и две назад говорила.
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NEONFOL
1583334435
пора бы уже остепениться обоим
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AZ
1583342572
Депутатов и тех кто страдает звездной болезнью - срочно на полтора года в СИЗО!
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GoLenaStop
1583355959
Взрослеть давно пора...Обратно время не открутишь!
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