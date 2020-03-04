Жена Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как заключение повлияло на футболиста.

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.

Я подготовила целый список претензий к нему.Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – цитирует Мамаеву DonDay.