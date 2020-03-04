Жена Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как заключение повлияло на футболиста.
«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.
Я подготовила целый список претензий к нему.Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – цитирует Мамаеву DonDay.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
- Зимой Мамаев стал игроком «Ростова».
Источник: DonDay