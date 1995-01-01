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    «Ахмат» бесплатно пустит фанатов «Зенита» на матч 1/4 финала КР

    Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат»«Зенит» сделали свободным для болельщиков петербургской команды.

    «Сегодня играем в бело-зеленой форме, а гости из Санкт-Петербурга – в синей. Вход на игру для болельщиков «Зенита» будет бесплатный», – сообщает твиттер грозненского клуба.

    • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

    Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»

    Источник: твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3355

      APchelov 25 минут назад

      Вы нам не только контрамарки, а ещё и места, которые укажем )

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      Рейтинг: +1739

      solodealer 52 минуты назад

      Симптоматично...
      Наверное, скоро...ДОПЛАЧИВАТЬ НАЧНУТ)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1807

      Литейный4 56 минут назад

      Главное не давать микрофон мужику из VIP ложи в трениках, похожего на Рамзана. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      david17 58 минут назад

      Ну они и на Баклан арену бесплатно впускают
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1877

      Борат 1 час назад

      наверное выход платным сделают !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +13572

      bset > Борат 1 час назад

      Они же чеченцы, а не евреи

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      Рейтинг: +1739

      solodealer > bset 53 минуты назад

      Точно!))) Евреи за выход берут плату...А эти...ВООБЩЕ НЕ ВЫПУСКАЮТ....

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