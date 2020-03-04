«Ахмат» бесплатно пустит фанатов «Зенита» на матч 1/4 финала КР

Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» – «Зенит» сделали свободным для болельщиков петербургской команды.

«Сегодня играем в бело-зеленой форме, а гости из Санкт-Петербурга – в синей. Вход на игру для болельщиков «Зенита» будет бесплатный», – сообщает твиттер грозненского клуба.

Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»