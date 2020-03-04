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  • «Ахмат» бесплатно пустит фанатов «Зенита» на матч 1/4 финала КР

«Ахмат» бесплатно пустит фанатов «Зенита» на матч 1/4 финала КР

4 марта 2020, 13:51
5

Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат»«Зенит» сделали свободным для болельщиков петербургской команды.

«Сегодня играем в бело-зеленой форме, а гости из Санкт-Петербурга – в синей. Вход на игру для болельщиков «Зенита» будет бесплатный», – сообщает твиттер грозненского клуба.

  • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ахмата»
Россия. Кубок Ахмат Зенит
Комментарии (5)
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david17
1583320609
Ну они и на Баклан арену бесплатно впускают Гыгыгы
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APchelov
1583322541
Вы нам не только контрамарки, а ещё и места, которые укажем )
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99-й
1583324337
Но впустят только тех кто прокричит "Ахмат - сила!"
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Krd123
1583327830
Это ж на сколько сыкотно людям туда ехать.
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