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  • Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»

Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»

3 марта 2020, 14:52
28

Комментатор и блогер Геннадий Орлов перед матчем 1/4 финала Кубка России «Ахмат»«Зенит» прокомментировал судейство в матче грозненской команды с «Ростовом» (1:1).

«Вот была игра между «Ахматом» и «Ростовом». Петербуржец Лапочкин там судил. Где-то кто-то нашел, что Норманн в каком-то месте нарушил правила. Вообще до начала эпизода! Ну это… VAR дает оценку только по поводу того, что происходит в штрафной площадке. А там красную карточку отменили, и судья же сам пенальти ставил.

По телевизионной картинке мы ничего не увидели – показали невнятные повторы. Я к чему это говорю. Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Мы знаем реалии нашего футбола. Играть надо по правилам ФИФА, но иногда играют по российским», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».

  • В игре с ростовчанами была отменена красная карточка, показанная защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову.
  • По мнению «Ростова», фол Денниса Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти в начале второго тайма, был за пределами штрафной.
  • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Ахмат Ростов Орлов Геннадий Лапочкин Сергей
Комментарии (28)
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Axe111
1583238206
Играют по газовым правилам,позорище
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AleSan4es
1583238294
Уж кто кто, но Орлов бы со своим Сенитом точно бы помогал на счет судейства
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Томик
1583238977
И вообще, Геннадий Сергеевич, не хотите обсудить момент с игрой рукой Ракицким, например. То есть в этом эпизоде у Вас претензий к ВАР нет, а в том есть?
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faten
1583240342
Уж этот пердун мог бы сказать честно посадить вилкова за вар и играть по синитовским правилам!
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ALEX ML
1583241825
Чья бы мычала
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Spartak Piter
1583242483
Вот чья бы корова мычала. в питере да и вообще везде не видят как подсосок дзюба творит что хочет. Правил нет в РФ. Команда создает три фарм клуба из них два в своей же лиге. А было с пивком радуется.
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portero
1583243379
и ведь в пердив их никак не отправить, наберут очков опять с давлением на судей, гребаная политика.....
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nominum
1583247406
Ну хоть Орлов высказался по поводу отмены удаления Ненахова. А то по ТВ или молчание или невнятное мычание.
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VVM1964
1583265087
Вот абсолютно согласен с Орловым - " Играть надо по правилам ФИФА, но иногда играют по зенитовским " ((( , ну что тут поделаешь у нас одни и те же законы для разных клубов по разному трактуются , впрочем как и остальные законы для разных категорий граждан (((((((((((((((((((((((((
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zigbert
1583327301
Зенит намного выше классом Ахмата. Тут без судьи все должно решится.
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