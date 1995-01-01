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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»

    Комментатор и блогер Геннадий Орлов перед матчем 1/4 финала Кубка России «Ахмат»«Зенит» прокомментировал судейство в матче грозненской команды с «Ростовом» (1:1).

    «Вот была игра между «Ахматом» и «Ростовом». Петербуржец Лапочкин там судил. Где-то кто-то нашел, что Норманн в каком-то месте нарушил правила. Вообще до начала эпизода! Ну это… VAR дает оценку только по поводу того, что происходит в штрафной площадке. А там красную карточку отменили, и судья же сам пенальти ставил.

    По телевизионной картинке мы ничего не увидели – показали невнятные повторы. Я к чему это говорю. Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Мы знаем реалии нашего футбола. Играть надо по правилам ФИФА, но иногда играют по российским», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».

    • В игре с ростовчанами была отменена красная карточка, показанная защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову.
    • По мнению «Ростова», фол Денниса Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти в начале второго тайма, был за пределами штрафной.
    • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +120

      AleSan4es 4 минуты назад

      Уж кто кто, но Орлов бы со своим Сенитом точно бы помогал на счет судейства

      0
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      Рейтинг: +1801

      Axe111 5 минут назад

      Играют по газовым правилам,позорище

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Литейный4 6 минут назад

      Главное отобрать микрофон у мужика в трениках, похожего на Рамзана в VIP ложе. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8476

      parevg 15 минут назад

      Не переживай, в игре с Зенитом такого нигде не произойдет.

      3
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      Рейтинг: +2334

      Томик 17 минут назад

      Вроде бы всё уже объяснили и показали. Единственная претензия к этому эпизоду может быть только то, что долго разбирались, а за это время комментаторы фантазировали как могли - вон и разнервничались все. Что там такого непонятного. От Нормана мяч попадает к Байрамяну, который выбегает из оффсайда и делает после этого передачу игроку, которого сбивает Ненахов. К Лапочкину претензий нет - он по эпизоду мгновенно показал красную. Вар разбирался долго - пришли к выводу, что "вне игры". Зачем нагнетать? Что произошло?

      0
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      Рейтинг: +820

      Klaido 32 минуты назад

      если играть по правилам ФИФА (а не по кабинетным административным правилам), то твой, птице-гена, клуб тогда первым же и заплачет, что его, дескать, обижают честным судейством...

      2
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      Рейтинг: +1822

      Борат > Klaido 24 минуты назад

      ромбоголовый, хряки из пердива тогда не вылезут !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +820

      Klaido > Борат 23 минуты назад

      мне твое, 3.14дарка, мнение не интересно - иди к своим баранам...

      2
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      Рейтинг: +8299

      ufos73 > Klaido 13 минут назад

      Да они пол осени плакали!
      А баранам не отвечай, нажимаешь пожаловаться и все!

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      ...
      Рейтинг: +1822

      Борат > Klaido 2 минуты назад

      это мне заднеприводный хряк из москвабада пишет ?!
      ну умора !

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