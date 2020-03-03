Орлов: «Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Играть надо по правилам ФИФА»

Комментатор и блогер Геннадий Орлов перед матчем 1/4 финала Кубка России «Ахмат» – «Зенит» прокомментировал судейство в матче грозненской команды с «Ростовом» (1:1).

«Вот была игра между «Ахматом» и «Ростовом». Петербуржец Лапочкин там судил. Где-то кто-то нашел, что Норманн в каком-то месте нарушил правила. Вообще до начала эпизода! Ну это… VAR дает оценку только по поводу того, что происходит в штрафной площадке. А там красную карточку отменили, и судья же сам пенальти ставил.

По телевизионной картинке мы ничего не увидели – показали невнятные повторы. Я к чему это говорю. Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Мы знаем реалии нашего футбола. Играть надо по правилам ФИФА, но иногда играют по российским», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».