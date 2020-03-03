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  • Тарасова проверили на коронавирус после возвращения из Италии

Тарасова проверили на коронавирус после возвращения из Италии

3 марта 2020, 21:42
7

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что в московском аэропорту его проверяли на возможное наличие коронавируса.

  • Футболист вернулся из Италии, где ему делали операцию.
  • У 32-летнего хавбека диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

«Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли». Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилeта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету.

При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.

Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ – ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!!!» – написал Тарасов в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (7)
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absent32
1583264366
обычно такие и говорят что все в порядке, когда ни фига не в порядке))))
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Hektor 84
1583264498
Ему бы еще голову проверили
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JTherry
1583266912
на триппер надо было проверить...
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AtticusFinch1
1583276616
Россия граничит с Китаем,но при этом в Италии вирус есть,в Британии есть,в Беларуси обнаружили,а нас прям стороной обходит)Кто неизлечимо болен,так тот балбес
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Chernyi Lis
1583598617
ну драматизируют все те же навально-собчаковские ...макаревичевские..по своему поворотные..
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