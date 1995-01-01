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    Тарасова проверили на коронавирус после возвращения из Италии

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что в московском аэропорту его проверяли на возможное наличие коронавируса.

    • Футболист вернулся из Италии, где ему делали операцию.
    • У 32-летнего хавбека диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

    «Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли». Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилeта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету.

    При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.

    Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ – ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!!!» – написал Тарасов в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 3 Мар 2020 в 8:29 PST

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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