Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Это плохо, конечно»

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос об игре московской команды при тренере Доменико Тедеско.

— «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?

— Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

— Как вам стартовый этап работы Доменико Тедеско в «Спартаке» и какие ожидания в ближайшей перспективе?

— Сейчас я далек от «Спартака». Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации, – сказал Титов.

После 20 туров «Спартак» располагается на девятом месте в РПЛ.

Тедеско возглавил команду в октябре.

Титов: «Меня пугает то, что происходит со «Спартаком»