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  • Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Это плохо, конечно»

Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Это плохо, конечно»

3 марта 2020, 16:43
12

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос об игре московской команды при тренере Доменико Тедеско.

— «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?

— Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

— Как вам стартовый этап работы Доменико Тедеско в «Спартаке» и какие ожидания в ближайшей перспективе?

— Сейчас я далек от «Спартака». Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации, – сказал Титов.

  • После 20 туров «Спартак» располагается на девятом месте в РПЛ.
  • Тедеско возглавил команду в октябре.

Титов: «Меня пугает то, что происходит со «Спартаком»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (12)
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NEONFOL
1583245154
а вот привык что вечно куда не плюнь только про спартак и говорят, при чём одно говно, вот не надо егорушка раздувать, посидим и так, за то спокойно
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алдан2014
1583248383
Если пойдёт на пользу клубу,то пусть будет закрытым
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Бухбух
1583250035
Это не плохо, а хорошо. Не нужно выносить сор из избы.
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Сильвербой
1583252842
Это же прекрасно! Итоги будем подводить по окончании сезона, а до этого не нужно совать свои **..ла туда куда не следует!!!
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JTherry
1583257113
а когда "открытый всем ветрам" Кононов обещания раздавал направо и налево, заведомо невыполнимые, Егору, конечно, бальзам на сердце... хватает информации, кому интересно, найдут
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моэм
1583259501
Может ребята просто поняли , что находятся в заднице ?...а осознав насколько глубоко они там находятся решило просто стиснув зубы молча впахивать?...будет интересно посмотреть , есть ли у нынешних игроков Спартака настоящие бойцовские качества.
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Диктор
1583263994
А зачем это надо?Для кого больше информации ? Нас все устраивает.
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_Marqella_
1583264297
Егор видимо бомбардир не читает, здесь достаточно"достоверной" информации о Спартаке...
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Владислав Vlad
1583278941
Видимо Теду рассказали, что бывает с иностранным тренером, когда в клуб лезут ветераны. А раз информации ноль, то это к лучшему. Увидим всё на поле.
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vka1970
1583302457
По мне так хоть пусть до конца сезона в молчанку играют и на базе сидят, если это пойдёт команде на пользу.При Кононове что только не трындели, а потом завалы героически расчищали.Нет уж.Пусть будет так как есть.
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