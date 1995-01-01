Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Это плохо, конечно»

    Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос об игре московской команды при тренере Доменико Тедеско.

    — «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?

    — Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

    — Как вам стартовый этап работы Доменико Тедеско в «Спартаке» и какие ожидания в ближайшей перспективе?

    — Сейчас я далек от «Спартака». Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации, – сказал Титов.

    • После 20 туров «Спартак» располагается на девятом месте в РПЛ.
    • Тедеско возглавил команду в октябре.

    Титов: «Меня пугает то, что происходит со «Спартаком»

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23112

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Далек от Спартака и, надеюсь, от бромонтана. Человеку уже пох Спартак, хотел бы знать - узнал бы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74946
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru