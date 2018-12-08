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    Титов: «Меня пугает то, что происходит со «Спартаком»

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов оценил игру московского клуба в этом сезоне.

    «Меня, честно говоря, пугает то, что происходит со «Спартаком». Вроде бы начинает здорово, хорошо играет, а вторые таймы проваливает. Моменты есть, не получается забить. Но что у своих ворот? Посмотрите матч с «Уралом», сколько было шансов у екатеринбуржцев? Минимум четыре стопроцентных момента, забили, правда, только один.

    Понимаю, что Кононов только пришел. Но нужно было ждать этого от «Урала», попытаться нивелировать. Тем более «Спартак» в счете вел. Но идет притирка, она не будет легкой», – сказал Титов.

    На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    08.12.2018 01:16
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:05

      Егор а что происходит с Енисеем? Вот где пугаться надо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:47

      Кого пугает,а конкурентов-радует.Так в мире всегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 8 декабря 2018, 10:23

      ๑۩ ۩๑ДА ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО У СПАРТАКА,НОВЫЙ ТРЕНЕР ЗНАЕТ ТОЛК๑۩ ۩๑СЕГОДНЯ ЖДЕМ ПОБЕДЫ ОТ СПАРТАКА๑۩ ۩๑

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 8 декабря 2018, 10:14

      Ни о чём.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 09:10

      Кого-то пугает, кого-то не удивляет, ибо всему есть свои причины и основания для этого. Только одни видят и понимают, а другие диву даются иди пугаются...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 8 декабря 2018, 09:29

      ))) или пугаются...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 8 декабря 2018, 09:06

      Не ссы, Гоша!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 декабря 2018, 08:36

      ты за енисей бойся

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1506

      balam > piligrim1986 8 декабря 2018, 14:47

      во-во. скрупулезно подмечено.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 8 декабря 2018, 08:22

      Не надо бояться. Это не страшно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 декабря 2018, 07:46

      Тут должно пугать, то что творится со всем российским футболом. Всё это звенья одной цепи.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 декабря 2018, 07:06

      В команде бардак от руководства до игроков. Попробовали бы в команде К.Бескова или В.Лобановского "поднять волну". Бунтари играли бы в "Динамо" Самарканд.

      6
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