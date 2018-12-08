Титов: «Меня пугает то, что происходит со «Спартаком»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов оценил игру московского клуба в этом сезоне.

«Меня, честно говоря, пугает то, что происходит со «Спартаком». Вроде бы начинает здорово, хорошо играет, а вторые таймы проваливает. Моменты есть, не получается забить. Но что у своих ворот? Посмотрите матч с «Уралом», сколько было шансов у екатеринбуржцев? Минимум четыре стопроцентных момента, забили, правда, только один.

Понимаю, что Кононов только пришел. Но нужно было ждать этого от «Урала», попытаться нивелировать. Тем более «Спартак» в счете вел. Но идет притирка, она не будет легкой», – сказал Титов.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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