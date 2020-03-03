Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.

«Список игроков мы назовeм 16 марта. Дождeмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодeжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас ещe появится ещe кто-то, кого вы не ждeте. Заинтриговал?» – сказал Черчесов.

28 марта сборная России проведет товарищеский матч с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.

Сбор национальный команды начнется 22 марта в Новогорске.

Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

Черчесов: «Дзюба – важный игрок для сборной России. Рады, что он может нам помочь»