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Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

3 марта 2020, 00:59
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.

«Список игроков мы назовeм 16 марта. Дождeмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодeжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас ещe появится ещe кто-то, кого вы не ждeте. Заинтриговал?» – сказал Черчесов.

  • 28 марта сборная России проведет товарищеский матч с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.
  • Сбор национальный команды начнется 22 марта в Новогорске.

Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

Черчесов: «Дзюба – важный игрок для сборной России. Рады, что он может нам помочь»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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vladimir-7
1583215577
Черчесов назовет предварительный состав игроков сборной РФ и будет ждать, когда болельщики своими предложениями сформируют ему основной состав игроков сборной, а он его окончательно утвердит.
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