Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.

    «Список игроков мы назовeм 16 марта. Дождeмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодeжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас ещe появится ещe кто-то, кого вы не ждeте. Заинтриговал?» – сказал Черчесов.

    • 28 марта сборная России проведет товарищеский матч с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.
    • Сбор национальный команды начнется 22 марта в Новогорске.

    Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

    Черчесов: «Дзюба – важный игрок для сборной России. Рады, что он может нам помочь»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74919
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru