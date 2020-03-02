Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.
- Россияне сыграют в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Два матча группового этапа команда проведет в Санкт-Петербурге.
– Как вы оцените отборочную кампанию?
– Положительно – и по результату, и по качеству игры. Мы выполнили задачу, что не может не радовать.
– Россия примет второй крупный турнир подряд. Это добавляет ответственности вам и игрокам?
– Не могу сказать, что добавляет ответственности. Скорее, радости. Но, конечно, это дополнительная мотивация для футболистов.
– Каковы ваши амбиции в преддверии Евро-2020?
– Любой тренер на моем месте будет говорить банальные вещи. Я должен правильно расставлять барьеры. Будем нацеливаться. Понятно, кубок один, все команды захотят за него бороться. Наверное, мы тоже такие же, как и все.
– После четвертьфинала ЧМ-2018 логично предположить, что такая же задача будет поставлена на чемпионате Европы.
– Не хотелось бы сейчас разбрасываться словами. Но, как я уже сказал, всегда хочется быть лучше. Четвертьфинал мы уже сыграли на чемпионате мира, теперь хотелось бы большего. Но как все сложится, знает только футбольный бог.
– Есть сборная, с которой вам как тренеру было бы особенно интересно встретиться на Евро?
– Перед чемпионатом мира я называл в числе фаворитов бельгийцев. Так и случилось, они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых команд, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли.
– Есть в современном футболе тренер или команда, за которыми вы пристально наблюдаете?
– Я бы не сказал, что следим за этим или за этим. Бывают игры, где заметны какие-то тактические новинки. Вот это мы отслеживаем. А специально за кем-то смотреть – такого нет