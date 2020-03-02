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  • Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

2 марта 2020, 17:43
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.

  • Россияне сыграют в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Два матча группового этапа команда проведет в Санкт-Петербурге.

– Как вы оцените отборочную кампанию?

– Положительно – и по результату, и по качеству игры. Мы выполнили задачу, что не может не радовать.

– Россия примет второй крупный турнир подряд. Это добавляет ответственности вам и игрокам?

– Не могу сказать, что добавляет ответственности. Скорее, радости. Но, конечно, это дополнительная мотивация для футболистов.

– Каковы ваши амбиции в преддверии Евро-2020?

– Любой тренер на моем месте будет говорить банальные вещи. Я должен правильно расставлять барьеры. Будем нацеливаться. Понятно, кубок один, все команды захотят за него бороться. Наверное, мы тоже такие же, как и все.

– После четвертьфинала ЧМ-2018 логично предположить, что такая же задача будет поставлена на чемпионате Европы.

– Не хотелось бы сейчас разбрасываться словами. Но, как я уже сказал, всегда хочется быть лучше. Четвертьфинал мы уже сыграли на чемпионате мира, теперь хотелось бы большего. Но как все сложится, знает только футбольный бог.

– Есть сборная, с которой вам как тренеру было бы особенно интересно встретиться на Евро?

– Перед чемпионатом мира я называл в числе фаворитов бельгийцев. Так и случилось, они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых команд, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли.

– Есть в современном футболе тренер или команда, за которыми вы пристально наблюдаете?

– Я бы не сказал, что следим за этим или за этим. Бывают игры, где заметны какие-то тактические новинки. Вот это мы отслеживаем. А специально за кем-то смотреть – такого нет

Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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bset
1583160281
Какой большего? В ближайшие 10 лет ничего не светит абсолютно. А то и больше, если лимит вовремя не отменят.
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APchelov
1583161034
В большее как-то не верится. Энтузиазм не аргумент
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zaichkin777@gmail.com
1583161043
Закусывать надо.
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LOKOfanatik19
1583161141
Интересно, как долго будем плясать над 1/4 финала, уже ЗМС дали футболерам, е** ведь такое офигенное достояние. Тьфу позор
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серега кашин
1583161541
да недобьется сборная в дальнейшем и этого пока игроки не по спортивному принципу играть будут а по паспорту
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99-й
1583162337
- "Россия уже была в четвертьфинале, теперь пусть кто-нить другой попробует"
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Hektor 84
1583162469
Та даже с группы не выйдут
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SPACE TRUCKIN
1583164490
да что то матчи с Бельгией не вселили оптимизма...жаль,в группе уже не будет команды уровня Сан-Марино...((...как развернулись бы! но...будем опять надеяться и верить - другой команды у нас нет...
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DeStar
1583165347
ну шанс занять в группе второе место есть. не маленький шанс
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portero
1583171080
Оптимизм хорошо, осталось отдать всё что есть и еще процентов 50 через немогу...
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