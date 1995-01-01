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    Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.

    • Россияне сыграют в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Два матча группового этапа команда проведет в Санкт-Петербурге.

    – Как вы оцените отборочную кампанию?

    – Положительно – и по результату, и по качеству игры. Мы выполнили задачу, что не может не радовать.

    – Россия примет второй крупный турнир подряд. Это добавляет ответственности вам и игрокам?

    – Не могу сказать, что добавляет ответственности. Скорее, радости. Но, конечно, это дополнительная мотивация для футболистов.

    – Каковы ваши амбиции в преддверии Евро-2020?

    – Любой тренер на моем месте будет говорить банальные вещи. Я должен правильно расставлять барьеры. Будем нацеливаться. Понятно, кубок один, все команды захотят за него бороться. Наверное, мы тоже такие же, как и все.

    – После четвертьфинала ЧМ-2018 логично предположить, что такая же задача будет поставлена на чемпионате Европы.

    – Не хотелось бы сейчас разбрасываться словами. Но, как я уже сказал, всегда хочется быть лучше. Четвертьфинал мы уже сыграли на чемпионате мира, теперь хотелось бы большего. Но как все сложится, знает только футбольный бог.

    – Есть сборная, с которой вам как тренеру было бы особенно интересно встретиться на Евро?

    – Перед чемпионатом мира я называл в числе фаворитов бельгийцев. Так и случилось, они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых команд, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли.

    – Есть в современном футболе тренер или команда, за которыми вы пристально наблюдаете?

    – Я бы не сказал, что следим за этим или за этим. Бывают игры, где заметны какие-то тактические новинки. Вот это мы отслеживаем. А специально за кем-то смотреть – такого нет

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4005

      nik55 13 минут назад

      мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +9415

      DeStar 22 минуты назад

      ну шанс занять в группе второе место есть. не маленький шанс

      1
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      Рейтинг: +1199

      ZENIT****** 25 минут назад

      Саламыч,извини,но не с такой игрой!!!

      0
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      Рейтинг: +3795

      SPACE TRUCKIN 36 минут назад

      да что то матчи с Бельгией не вселили оптимизма...жаль,в группе уже не будет команды уровня Сан-Марино...((...как развернулись бы! но...будем опять надеяться и верить - другой команды у нас нет...

      0
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      Рейтинг: +708

      Rus9I 44 минуты назад

      Раз в год, и палка стреляет)

      0
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      Рейтинг: +5037

      paracetamol 52 минуты назад

      Админ! Что еще за null у тебя в таблице?

      0
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      Рейтинг: +1307

      Hektor 84 1 час назад

      Та даже с группы не выйдут

      0
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      Рейтинг: +201

      99-й 1 час назад

      - "Россия уже была в четвертьфинале, теперь пусть кто-нить другой попробует"

      3
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      Рейтинг: +4801

      серега кашин 1 час назад

      да недобьется сборная в дальнейшем и этого пока игроки не по спортивному принципу играть будут а по паспорту

      4
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      Рейтинг: +748

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Интересно, как долго будем плясать над 1/4 финала, уже ЗМС дали футболерам, е** ведь такое офигенное достояние. Тьфу позор

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