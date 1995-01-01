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    Черчесов: «Дзюба – важный игрок для сборной России. Рады, что он может нам помочь»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об атмосфере внутри команды.

    — Вам удалось создать семейную атмосферу. Это повлияло на результат?

    — Согласитесь, такая атмосфера была не только у нас, но и во всех командах, которые чего-то добивались. И на краткосрочных сборах, и тем более перед большими турнирами игроки находятся вместе. Если нет так называемой химии, сложно побеждать. Мы на это очень внимательно смотрим и, естественно, отбираем футболистов. Быть хорошим игроком — одно. Быть полезным команде — совершенно другое.

    — Вам приятно, что игроки прониклись такой семейностью и порой даже подшучивают над вами?

    — Понимаю, что вы подразумеваете под словом «семейность». Но мы его оцениваем по-другому. Мы коллектив, где каждый старается стать сильнее. А то, что эти вещи происходят и в шутливой форме, с улыбочкой, не может не радовать. Но семья это семья, а конкурентная среда — уже другое. Мы стараемся создавать конкурентную среду, где к каждому футболисту объективное отношение.

    — Какова значимость Артема Дзюбы не только на поле, но и в раздевалке?

    — Любой лидер команды должен проводить определенную работу и за пределами поля. Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем. Артем — важный игрок для нашей команды. Мы рады, что он может нам помочь.

    Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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