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  • Черчесов: «Дзюба – важный игрок для сборной России. Рады, что он может нам помочь»

Черчесов: «Дзюба – важный игрок для сборной России. Рады, что он может нам помочь»

2 марта 2020, 18:52
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об атмосфере внутри команды.

— Вам удалось создать семейную атмосферу. Это повлияло на результат?

— Согласитесь, такая атмосфера была не только у нас, но и во всех командах, которые чего-то добивались. И на краткосрочных сборах, и тем более перед большими турнирами игроки находятся вместе. Если нет так называемой химии, сложно побеждать. Мы на это очень внимательно смотрим и, естественно, отбираем футболистов. Быть хорошим игроком — одно. Быть полезным команде — совершенно другое.

— Вам приятно, что игроки прониклись такой семейностью и порой даже подшучивают над вами?

— Понимаю, что вы подразумеваете под словом «семейность». Но мы его оцениваем по-другому. Мы коллектив, где каждый старается стать сильнее. А то, что эти вещи происходят и в шутливой форме, с улыбочкой, не может не радовать. Но семья это семья, а конкурентная среда — уже другое. Мы стараемся создавать конкурентную среду, где к каждому футболисту объективное отношение.

— Какова значимость Артема Дзюбы не только на поле, но и в раздевалке?

— Любой лидер команды должен проводить определенную работу и за пределами поля. Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем. Артем — важный игрок для нашей команды. Мы рады, что он может нам помочь.

Черчесов: «Россия уже была в четвертьфинале на ЧМ-2018. Теперь хотелось бы большего»

Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Давид59
1583169572
"...Мы коллектив, где каждый старается стать сильнее. А то, что эти вещи происходят и в шутливой форме..."Типичный пример схоластики, т.е. бессмыслицы. Как можно стараться стать сильнее в шутливой форме?
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NEONFOL
1583171830
дзюба на следующем матче опять расплачится как девчонка, вот умора, позор бомжам, оххохо
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anjaneri
1583171854
Дзюбби растет еще, думудумаю, он дойдет до высшего уровня для нааапода, - матерой гиены..., пока он на уровне просто гиены...
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Plyash
1583173202
"...рады,что он может нам помочь."Какая же всё-таки тонкая грань между словом "может" и словом "сможет." Дзюба,можешь нам помочь? --- Могу помочь. А что ещё можешь? --- Могу не помочь.
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