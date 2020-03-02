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«Челси» интересуется защитником «Порту» Теллесом

2 марта 2020, 22:59

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Челси».

По информации Express, лондонский клуб хочет купить бразильца летом.

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но «Порту» может продать его дешевле.

Теллес хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год и «Челси» в отличие от нынешнего клуба фулбека готов удовлетворить его требования.

  • Контракт игрока с «Порту» истекает в 2021 году.
  • В текущем сезоне Теллес забил 10 голов и сделал девять ассистов в 38 матчах.

Источник: Express
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Челси Порту Теллес Алекс
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