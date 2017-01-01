Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Челси» интересуется защитником «Порту» Теллесом

    Левый защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Челси».

    По информации Express, лондонский клуб хочет купить бразильца летом.

    В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но «Порту» может продать его дешевле.

    Теллес хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год и «Челси» в отличие от нынешнего клуба фулбека готов удовлетворить его требования.

    • Контракт игрока с «Порту» истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне Теллес забил 10 голов и сделал девять ассистов в 38 матчах.

    Источник: Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74919
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru