«Челси» интересуется защитником «Порту» Теллесом

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Челси».

По информации Express, лондонский клуб хочет купить бразильца летом.

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но «Порту» может продать его дешевле.

Теллес хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год и «Челси» в отличие от нынешнего клуба фулбека готов удовлетворить его требования.