«Челси» интересуется защитником «Порту» Теллесом

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Челси».
По информации Express, лондонский клуб хочет купить бразильца летом.
В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но «Порту» может продать его дешевле.
Теллес хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год и «Челси» в отличие от нынешнего клуба фулбека готов удовлетворить его требования.
- Контракт игрока с «Порту» истекает в 2021 году.
- В текущем сезоне Теллес забил 10 голов и сделал девять ассистов в 38 матчах.
Источник: Express