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  • Sky Sport Italia: Бобан покинул «Милан», будущее Мальдини в клубе под вопросом

Sky Sport Italia: Бобан покинул «Милан», будущее Мальдини в клубе под вопросом

2 марта 2020, 22:13
2

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан покинул занимаемый пост, сообщает Sky Sport Italia.

По будущему технического директора клуба Паоло Мальдини решение пока не принято, но его уход также вероятен.

Ранее стало известно, что оба функционера недовольны, что за их спиной ведутся переговоры с Ральфом Рангником.

  • Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана» в июне прошлого года.
  • В то же время Мальдини занял должность технического директора.
  • В текущем розыгрыше Серии А команда по итогам 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Милан Мальдини Паоло
Комментарии (2)
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Plyash
1583181697
Вообще-то Паоло это легенда Милана,беречь нужно таких специалистов в команде как пример для молодёжи.
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_MATRIX_
1583274168
Очень жаль. Глупцы, что ж вы делаете с великим клубом?..
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