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    Sky Sport Italia: Бобан покинул «Милан», будущее Мальдини в клубе под вопросом

    Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан покинул занимаемый пост, сообщает Sky Sport Italia.

    По будущему технического директора клуба Паоло Мальдини решение пока не принято, но его уход также вероятен.

    Ранее стало известно, что оба функционера недовольны, что за их спиной ведутся переговоры с Ральфом Рангником.

    • Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана» в июне прошлого года.
    • В то же время Мальдини занял должность технического директора.
    • В текущем розыгрыше Серии А команда по итогам 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sport Italia

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