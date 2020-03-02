Sky Sport Italia: Бобан покинул «Милан», будущее Мальдини в клубе под вопросом

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан покинул занимаемый пост, сообщает Sky Sport Italia.

По будущему технического директора клуба Паоло Мальдини решение пока не принято, но его уход также вероятен.

Ранее стало известно, что оба функционера недовольны, что за их спиной ведутся переговоры с Ральфом Рангником.