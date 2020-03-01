Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

Бывшие футболисты «Милана» Звонимир Бобан и Паоло Мальдини, занимающие сейчас в клубе руководящие посты, могут покинуть организацию до лета, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Они недовольны, что за их спиной ведутся переговоры с Ральфом Рангником.

Владельцы «Милана» хотят назначить немца летом на должность спортивного директора. Допускается, что Рангник по совместительству станет и главным тренером.