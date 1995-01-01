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    Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

    Бывшие футболисты «Милана» Звонимир Бобан и Паоло Мальдини, занимающие сейчас в клубе руководящие посты, могут покинуть организацию до лета, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Они недовольны, что за их спиной ведутся переговоры с Ральфом Рангником.

    Владельцы «Милана» хотят назначить немца летом на должность спортивного директора. Допускается, что Рангник по совместительству станет и главным тренером.

    • «Милан» идет в таблице седьмым.
    • Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году.
    • Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4782

      серега кашин 2 часа назад

      эти легенды развалили великий клуб и еще после этого рты вонючие открывают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      _MATRIX_ 2 часа назад

      Не хотелось бы, чтобы легенды ушли из клуба. Нехорошо это.

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