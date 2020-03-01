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Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

1 марта 2020, 11:36
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Бывшие футболисты «Милана» Звонимир Бобан и Паоло Мальдини, занимающие сейчас в клубе руководящие посты, могут покинуть организацию до лета, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Они недовольны, что за их спиной ведутся переговоры с Ральфом Рангником.

Владельцы «Милана» хотят назначить немца летом на должность спортивного директора. Допускается, что Рангник по совместительству станет и главным тренером.

  • «Милан» идет в таблице седьмым.
  • Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году.
  • Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Милан Мальдини Паоло
Комментарии (2)
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_MATRIX_
1583056046
Не хотелось бы, чтобы легенды ушли из клуба. Нехорошо это.
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серега кашин
1583057026
эти легенды развалили великий клуб и еще после этого рты вонючие открывают
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