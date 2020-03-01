РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче при Слуцком

«Рубин» провел первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого и не смог победить в нем. Команды не забили друг другу.

Казанцы покинули зону прямого вылета. В их составе первый официальный матч провел купленный у «Спартака» Солтмурад Бакаев.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Тамбов – Рубин (Казань) – 0:0

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили (Карасев, 90+3), Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов (Кардозу, 85), Костюков (Мамтов, 87), Мелкадзе.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберeзкин, Коновалов, Зуев, Кварацхелия (Макаров, 89), Йевтич (Бакаев, 68), Пабло Сантос, Абильдгор (Давиташвили, 62), Игнатьев.

Предупреждения: Ойеволе, 55; Тетрашвили, 57 – Абильдгор, 40; Зуев, 67.

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