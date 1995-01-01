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    РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче при Слуцком

    «Рубин» провел первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого и не смог победить в нем. Команды не забили друг другу.

    Казанцы покинули зону прямого вылета. В их составе первый официальный матч провел купленный у «Спартака» Солтмурад Бакаев.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Тамбов – Рубин (Казань) – 0:0

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили (Карасев, 90+3), Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов (Кардозу, 85), Костюков (Мамтов, 87), Мелкадзе.

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберeзкин, Коновалов, Зуев, Кварацхелия (Макаров, 89), Йевтич (Бакаев, 68), Пабло Сантос, Абильдгор (Давиташвили, 62), Игнатьев.

    Предупреждения: Ойеволе, 55; Тетрашвили, 57 – Абильдгор, 40; Зуев, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1150

      Из Твери Леха 24 минуты назад

      Не столько хочу, чтоб Рубин вылетел в пердвив, сколько хочу, чтоб там Слуцкер оказался.

      1
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      Рейтинг: +265

      FROL001 44 минуты назад

      Любимый счет татар нули.

      8
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      Рейтинг: +1153

      Серж 69 1 час назад

      Ну вот,только чемп начался,а нолики уже побежали,вчера Зенит с Локо,а сегодня и Тамбов с Рубином,сколько их ещё будет,блеклых и убогих?От Рубина ждал большего,ведь Лёня имел немало времени,но что-то пока ничего не видно...Да,Тамбов не подарок порой,но всё же ожидания были иные.

      0
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      Рейтинг: +1207

      koli4ka 1 час назад

      дык, Рубин туда таки доехал?,а то два часа назад писали,что все стадион найти не могуть...

      1
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      Рейтинг: +1445

      латунный 1 час назад

      качалкин бабки сгребёт оставит руины и сбегит с рупина .игры не какой тактики ноль и тренер он нулёвый

      5
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      Рейтинг: +1807

      Борат 1 час назад

      Топовый футбол !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: -72

      Фанат Рубина > Борат 49 минут назад

      топовый футбол вчера показал великий зенит.. прям чемпионская игра уровня БОМЖ...
      хотя какую игру должны они показывать еще

      -1
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      Рейтинг: +619

      Хведя 1 час назад

      Посмотрел полчаса этой тягомотины, более душа не приняла.

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