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  • РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче при Слуцком

РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче при Слуцком

1 марта 2020, 15:55
5

«Рубин» провел первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого и не смог победить в нем. Команды не забили друг другу.

Казанцы покинули зону прямого вылета. В их составе первый официальный матч провел купленный у «Спартака» Солтмурад Бакаев.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Тамбов – Рубин (Казань) – 0:0

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили (Карасев, 90+3), Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов (Кардозу, 85), Костюков (Мамтов, 87), Мелкадзе.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберeзкин, Коновалов, Зуев, Кварацхелия (Макаров, 89), Йевтич (Бакаев, 68), Пабло Сантос, Абильдгор (Давиташвили, 62), Игнатьев.

Предупреждения: Ойеволе, 55; Тетрашвили, 57 – Абильдгор, 40; Зуев, 67.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Хведя
1583068604
Посмотрел полчаса этой тягомотины, более душа не приняла.
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латунный
1583068750
качалкин бабки сгребёт оставит руины и сбегит с рупина .игры не какой тактики ноль и тренер он нулёвый
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koli4ka
1583069791
дык, Рубин туда таки доехал?,а то два часа назад писали,что все стадион найти не могуть...
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Серж 69
1583071559
Ну вот,только чемп начался,а нолики уже побежали,вчера Зенит с Локо,а сегодня и Тамбов с Рубином,сколько их ещё будет,блеклых и убогих?От Рубина ждал большего,ведь Лёня имел немало времени,но что-то пока ничего не видно...Да,Тамбов не подарок порой,но всё же ожидания были иные.
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Из Твери Леха
1583074120
Не столько хочу, чтоб Рубин вылетел в пердвив, сколько хочу, чтоб там Слуцкер оказался.
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