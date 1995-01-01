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    Директор «Интера» Маротта: «Из-за переносов рискуем вообще не закончить сезон Серии А»

    Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал перенос матчей Серии А из-за коронавируса. По мнению функционера, есть риск не доиграть сезон.

    «Если матчи продолжат откладывать, мы рискуем вообще не закончить сезон. Турнир уже искажен. Разрывы в таблице будут разными, это скажется на мотивации. Грядущий график матчей будет сжатым. Сейчас ситуация, в которой выхода нет. Что делать, если придется и дальше переносить матчи?» – сказал Маротта.

    • Сегодня, 1 марта, должен был состояться матч «Ювентус» – «Интер».
    • «Интер» идет в таблице третьим.
    • Миланцы продолжают выступление в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Football Italia

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