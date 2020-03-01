Директор «Интера» Маротта: «Из-за переносов рискуем вообще не закончить сезон Серии А»

Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал перенос матчей Серии А из-за коронавируса. По мнению функционера, есть риск не доиграть сезон.

«Если матчи продолжат откладывать, мы рискуем вообще не закончить сезон. Турнир уже искажен. Разрывы в таблице будут разными, это скажется на мотивации. Грядущий график матчей будет сжатым. Сейчас ситуация, в которой выхода нет. Что делать, если придется и дальше переносить матчи?» – сказал Маротта.