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  • Директор «Интера» Маротта: «Из-за переносов рискуем вообще не закончить сезон Серии А»

Директор «Интера» Маротта: «Из-за переносов рискуем вообще не закончить сезон Серии А»

1 марта 2020, 10:43

Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал перенос матчей Серии А из-за коронавируса. По мнению функционера, есть риск не доиграть сезон.

«Если матчи продолжат откладывать, мы рискуем вообще не закончить сезон. Турнир уже искажен. Разрывы в таблице будут разными, это скажется на мотивации. Грядущий график матчей будет сжатым. Сейчас ситуация, в которой выхода нет. Что делать, если придется и дальше переносить матчи?» – сказал Маротта.

  • Сегодня, 1 марта, должен был состояться матч «Ювентус» – «Интер».
  • «Интер» идет в таблице третьим.
  • Миланцы продолжают выступление в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Маротта Джузеппе
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