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    Контракт Суареса с «Барселоной» продлится до 2022 года, если он сыграет 60% матчей в следующем сезоне

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, при каких условиях его контракт с клубом автоматически продлится еще на один сезон.

    «Моя семья очень счастлива в Барселоне, и я все еще чувствую себя полезным для команды. Решение о продлении должен принимать клуб. Я хочу и дальше играть здесь, но не все зависит от меня. Однако если я сыграю 60 процентов матчей в следующем сезоне, контракт продлится автоматически», – сказал Суарес.

    • Уругваец выступает за «Барсу» с лета 2014 года.
    • За 5,5 сезонов форвард забил 191 гол и сделал 108 ассистов в 270 матчах.
    • В январе Суаресу исполнилось 33 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      моэм 57 минут назад

      Барса Суаресу ; если не сыграешь 60% матчей мы тебе дадим под зад...любой уважающий себя человек от таких выражений "любви" и "уважения" послал их на три буквы...посмотрим что сделает Луис.

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