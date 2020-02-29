Контракт Суареса с «Барселоной» продлится до 2022 года, если он сыграет 60% матчей в следующем сезоне

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, при каких условиях его контракт с клубом автоматически продлится еще на один сезон.

«Моя семья очень счастлива в Барселоне, и я все еще чувствую себя полезным для команды. Решение о продлении должен принимать клуб. Я хочу и дальше играть здесь, но не все зависит от меня. Однако если я сыграю 60 процентов матчей в следующем сезоне, контракт продлится автоматически», – сказал Суарес.