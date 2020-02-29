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  • Контракт Суареса с «Барселоной» продлится до 2022 года, если он сыграет 60% матчей в следующем сезоне

Контракт Суареса с «Барселоной» продлится до 2022 года, если он сыграет 60% матчей в следующем сезоне

29 февраля 2020, 08:21
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, при каких условиях его контракт с клубом автоматически продлится еще на один сезон.

«Моя семья очень счастлива в Барселоне, и я все еще чувствую себя полезным для команды. Решение о продлении должен принимать клуб. Я хочу и дальше играть здесь, но не все зависит от меня. Однако если я сыграю 60 процентов матчей в следующем сезоне, контракт продлится автоматически», – сказал Суарес.

  • Уругваец выступает за «Барсу» с лета 2014 года.
  • За 5,5 сезонов форвард забил 191 гол и сделал 108 ассистов в 270 матчах.
  • В январе Суаресу исполнилось 33 года.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Суарес Луис
Комментарии (2)
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моэм
1582956414
Барса Суаресу ; если не сыграешь 60% матчей мы тебе дадим под зад...любой уважающий себя человек от таких выражений "любви" и "уважения" послал их на три буквы...посмотрим что сделает Луис.
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koli4ka
1583061050
Луис,ты полюбэ нужен еще Барсе,ваша связка с Лео Месси просто замечательна...
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