Контракт Суареса с «Барселоной» продлится до 2022 года, если он сыграет 60% матчей в следующем сезоне

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, при каких условиях его контракт с клубом автоматически продлится еще на один сезон.
«Моя семья очень счастлива в Барселоне, и я все еще чувствую себя полезным для команды. Решение о продлении должен принимать клуб. Я хочу и дальше играть здесь, но не все зависит от меня. Однако если я сыграю 60 процентов матчей в следующем сезоне, контракт продлится автоматически», – сказал Суарес.
- Уругваец выступает за «Барсу» с лета 2014 года.
- За 5,5 сезонов форвард забил 191 гол и сделал 108 ассистов в 270 матчах.
- В январе Суаресу исполнилось 33 года.
Источник: AS