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    РПЛ. «Оренбург» добился ничьей в матче против «Крыльев Советов»

    В первом матче весенней части РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург» разошлись миром. У гостей спасительный гол забил Рикарду Алвеш. Самарцы с 23-й минуты играли в меньшинстве.

    «Оренбург» по итогам встречи покинул зону переходных матчей, а «Крылья Советов» – зону прямого вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.

    «Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский (Глушенков, 82), Мияилович, Попович (Лысцов, 90), Антон (Гацкан, 79), Радонич.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат (Чуканов, 66), Деспотович, Силла (Фамейе, 66).

    Предупреждения: Попович, 59 – Куат, 31; Малых, 40; Деспотович, 73; Радакович, 90+1; Сиваков, 90+3.

    Удаления: Мияйлович, 23 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2075

      Иван_Невский 11 минут назад

      Крылья молодцы, после удаления играли только лучше. Удаление совсем необязательное, додумали.

      0
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      Рейтинг: +3665

      JTherry 20 минут назад

      какая-то "кривая" новость на Бомбардире: не сказано, что Оренбург пенальти не забил, одним зенитом в РПЛ меньше будет, а лучше сразу - двумя))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2075

      Иван_Невский > JTherry 7 минут назад

      действительно не написали что Фролов пенальти отбил, решающий момент ведь был, у КС подъем прям после этого , побежали в атаки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21535

      VVM1964 46 минут назад

      Эх Крылья , крылья ( - а счастье было так близко .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1523

      upiter622 1 час назад

      Могли бы показать по ТВ первый матч,твари!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1114

      CSKA57 1 час назад

      Для КС обидная ничья!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +608

      Хведя 1 час назад

      Всех - с футболом! Будем жить!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13012

      sssrspartak > Хведя 1 час назад

      только бы не чума 21го века!коронавирус!всем здоровья!

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