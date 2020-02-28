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РПЛ. «Оренбург» добился ничьей в матче против «Крыльев Советов»

28 февраля 2020, 20:24
11

В первом матче весенней части РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург» разошлись миром. У гостей спасительный гол забил Рикарду Алвеш. Самарцы с 23-й минуты играли в меньшинстве.

«Оренбург» по итогам встречи покинул зону переходных матчей, а «Крылья Советов» – зону прямого вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский (Глушенков, 82), Мияилович, Попович (Лысцов, 90), Антон (Гацкан, 79), Радонич.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат (Чуканов, 66), Деспотович, Силла (Фамейе, 66).

Предупреждения: Попович, 59 – Куат, 31; Малых, 40; Деспотович, 73; Радакович, 90+1; Сиваков, 90+3.

Удаления: Мияйлович, 23 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург
Комментарии (11)
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Хведя
1582910792
Всех - с футболом! Будем жить!
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CSKA57
1582911203
Для КС обидная ничья!
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upiter622
1582911210
Могли бы показать по ТВ первый матч,твари!
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VVM1964
1582913201
Эх Крылья , крылья ( - а счастье было так близко .
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JTherry
1582914769
какая-то "кривая" новость на Бомбардире: не сказано, что Оренбург пенальти не забил, одним зенитом в РПЛ меньше будет, а лучше сразу - двумя))
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Иван_Невский
1582915297
Крылья молодцы, после удаления играли только лучше. Удаление совсем необязательное, додумали.
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