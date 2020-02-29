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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Крылья Советов - Оренбург

28.02.2020, Пятница, 18:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 20 тур Крылья Советов - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
13 тур
20 октября, воскресенье 11:30 Оренбург 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
3 апреля, среда 17:00 Оренбург 3:1 Крылья Советов
2 тур
5 августа, воскресенье 16:30 Крылья Советов 0:3 Оренбург
Россия. ФНЛ (2017/2018)
29 тур
24 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:0 Оренбург
11 тур
2 сентября, суббота 16:00 Оренбург 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 15:30 Крылья Советов 1:1 Оренбург
12 тур
31 октября, понедельник 17:00 Оренбург 1:0 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:0 Оренбург
12 тур
29 сентября, понедельник 14:00 Оренбург 0:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
27 сентября, четверг 16:00 Оренбург 2:4 Крылья Советов
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 17:00 Оренбург 2:2
(3:5)п		 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 28 февраля 2020, 20:34

    Как и говорил, мешок-вилка это уже скандал в первой же игре...

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    Рейтинг: +58

    helllacoste 28 февраля 2020, 20:29

    трансляция полный пэ..пэц..

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    Рейтинг: +20

    Mister Best 28 февраля 2020, 20:10

    Молодцы Самарцы!!! Молодцы!!!

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 28 февраля 2020, 19:54

    в трансляции стояло 3 мяча

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 28 февраля 2020, 19:53

    ошибся разные игроки

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 28 февраля 2020, 19:51

    в меньшестве хет рик за 2 минуты

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    Рейтинг: +1710

    Sviro 28 февраля 2020, 18:33

    Даже, если Оренбург захочет ничейку сгонять, Крылья не дадут. С Соболевым - то проигрывали в последнее время всем кряду, а уж без него. Уверен в проигрыше. Хотя надежда на то, что ошибаюсь есть- процентов 1. Посмотрим балет.

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    Рейтинг: +20

    Mister Best 28 февраля 2020, 18:33

    УДАЧИ !!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 28 февраля 2020, 09:03

    Оренбург похоже выиграет у Крыльев...

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