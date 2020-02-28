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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов - Оренбург: обзор матча 28 февраля 2020
Крылья Советов
28.02.2020, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
41'
Д. Попович
89'
Р. Алвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Оренбург
90'
+3
Желтая карточка
М. Сиваков
90'
+1
Желтая карточка
У. Радакович
Замена
В. Лысцов
️️️️
Д. Попович
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алвеш
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Зиньковский
83'
Замена
А. Гацкан
️️️️
П. Антон
79'
73'
Желтая карточка
Д. Деспотович
66'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
М. Силла
66'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Куат
Желтая карточка
Д. Попович
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попович
Пас отдал
Д. Радонич
41'
40'
Желтая карточка
А. Малых
31'
Желтая карточка
И. Куат
24'
Пенальти не реализован!
Д. Деспотович
Красная карточка
С. Мияилович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Деян Радонич
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
69
Егор Голенков
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-1-4-1
39
Фролов
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
2
Зеффан
94
Тимофеев
9
Радонич
22
Мияилович
22
Попович
5
Антон
77
Зиньковский
3-3-1-1-2
56
Довбня
5
Куат
26
Радакович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
32
Терехов
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
14
Силла
22
Попович
50
Лысцов
50
Лысцов
22
Попович
5
Антон
8
Гацкан
8
Гацкан
5
Антон
77
Зиньковский
10
Глушенков
10
Глушенков
77
Зиньковский
5
Куат
7
Чуканов
7
Чуканов
5
Куат
14
Силла
7
Фамейе
7
Фамейе
14
Силла
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
42
Иван Лапшов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
1
Андрей Климович
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
1
Андрей Климович
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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