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  • «Мутко против»: «Краснодар» внес в контракты игроков пункт о штрафах за наркотики и алкоголь

«Мутко против»: «Краснодар» внес в контракты игроков пункт о штрафах за наркотики и алкоголь

26 февраля 2020, 13:16
5

«Краснодар» будет штрафовать футболистов за употребление наркотических веществ и спиртного.

«За каждый такой случай игрок должен будет заплатить месячную зарплату. К алкоголю же в команде относятся чуть проще – пить запрещено лишь в день проведения матча либо во время сборов. Штраф такой же – один месячный оклад за каждый случай. Связано ли введение этих наказаний с загулом большой группы футболистов во время одного из прошлых сборов команды – неизвестно», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал нападающего Ивана Игнатьева в «Рубин» из-за проблем с наркотиками.
  • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
  • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (5)
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mdu86
1582713074
"пить запрещено лишь в день проведения матча" - за день до игры можно что ли на хлестаться?
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99-й
1582717211
Судя по всему у одного клуба за это прописаны премии
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paracetamol
1582722607
Видать процветают эти виды...
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Иван_Невский
1582742819
неплохо для начала .
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