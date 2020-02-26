«Мутко против»: «Краснодар» внес в контракты игроков пункт о штрафах за наркотики и алкоголь

«Краснодар» будет штрафовать футболистов за употребление наркотических веществ и спиртного.

«За каждый такой случай игрок должен будет заплатить месячную зарплату. К алкоголю же в команде относятся чуть проще – пить запрещено лишь в день проведения матча либо во время сборов. Штраф такой же – один месячный оклад за каждый случай. Связано ли введение этих наказаний с загулом большой группы футболистов во время одного из прошлых сборов команды – неизвестно», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал нападающего Ивана Игнатьева в «Рубин» из-за проблем с наркотиками.

в «Рубин» из-за проблем с наркотиками. Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

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