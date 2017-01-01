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    «Мутко против»: «Краснодар» внес в контракты игроков пункт о штрафах за наркотики и алкоголь

    «Краснодар» будет штрафовать футболистов за употребление наркотических веществ и спиртного.

    «За каждый такой случай игрок должен будет заплатить месячную зарплату. К алкоголю же в команде относятся чуть проще – пить запрещено лишь в день проведения матча либо во время сборов. Штраф такой же – один месячный оклад за каждый случай. Связано ли введение этих наказаний с загулом большой группы футболистов во время одного из прошлых сборов команды – неизвестно», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал нападающего Ивана Игнатьева в «Рубин» из-за проблем с наркотиками.
    • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
    • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

    Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +194

      99-й 1 час назад

      Судя по всему у одного клуба за это прописаны премии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1441

      Бомбардиръ 1 час назад

      Краснонос наказывается красножопой )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2900

      mdu86 2 часа назад

      "пить запрещено лишь в день проведения матча" - за день до игры можно что ли на хлестаться?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8389

      parevg > mdu86 2 часа назад

      Да, а во время матча, травить соперника перегаром))))

      1
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      Рейтинг: +432

      vmonomah17 > parevg 1 час назад

      Как шотландцы сборную СНГ в 1992 на ЧЕ? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8389

      parevg 2 часа назад

      За наркоту надо не штрафовать, а разрывать контракт, и передавать виновника в полицию.

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