Румменигге: «Недавно у Флика был день рождения. «Бавария» подарит ему ручку, чтобы что-нибудь подписать»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик может остаться в клубе.
«Нашему тренеру недавно исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. По этому случаю мы подарим ему ручку. Иногда ручка нужна для того, чтобы что-нибудь подписать.
«Бавария» обыграла «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).
- Флик был назначен и.о. главного тренера после увольнения Нико Ковача в конце ноября 2019-го.
- После 23-х туров «Бавария» – лидер Бундеслиги.
Источник: Goal