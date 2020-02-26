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  • Румменигге: «Недавно у Флика был день рождения. «Бавария» подарит ему ручку, чтобы что-нибудь подписать»

Румменигге: «Недавно у Флика был день рождения. «Бавария» подарит ему ручку, чтобы что-нибудь подписать»

26 февраля 2020, 11:43
5

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик может остаться в клубе.

«Нашему тренеру недавно исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. По этому случаю мы подарим ему ручку. Иногда ручка нужна для того, чтобы что-нибудь подписать.

«Бавария» обыграла «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

  • Флик был назначен и.о. главного тренера после увольнения Нико Ковача в конце ноября 2019-го.
  • После 23-х туров «Бавария» – лидер Бундеслиги.

Источник: Goal
Лига чемпионов Бавария Флик Ханс-Дитер Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (5)
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zatonn
1582706867
Конечно, Ханси Флик должен остаться! Поиск очередного "топа" совершенно бесполезен и даже вреден для команды!
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Бухбух
1582707166
Этой ручкой он подпишет свой контракт годика на три.
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Maxi_7
1582708950
Молодец, Румменигге, главное - не сказать лишнего... ведь от результатов в конце сезона будет зависеть что нужно будет подписывать - новый контракт или заявление на увольнение...)
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koli4ka
1582711420
После вчерашнего матча в Лондоне,Флик должен на каждом столбе подаренной ручкой написать: "Эй,вы там!Претенденты на Кубок ЛЧ-2020,ховайтесь!Баварская асфальто-укладочная машина вышла из ангара,чтобы вас раздавить!"
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Graceful 713
1582735489
Нужно оставить его, крутой тренер оказался
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