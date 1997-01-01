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    Румменигге: «Недавно у Флика был день рождения. «Бавария» подарит ему ручку, чтобы что-нибудь подписать»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик может остаться в клубе.

    «Нашему тренеру недавно исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. По этому случаю мы подарим ему ручку. Иногда ручка нужна для того, чтобы что-нибудь подписать.

    «Бавария» обыграла «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

    • Флик был назначен и.о. главного тренера после увольнения Нико Ковача в конце ноября 2019-го.
    • После 23-х туров «Бавария» – лидер Бундеслиги.

    Источник: Goal

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1725

      Борат 37 минут назад

      федун: тадеске подарю на ДР банку вазелина, чтобы что-нибудь намазать !
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +868

      Maxi_7 39 минут назад

      Молодец, Румменигге, главное - не сказать лишнего... ведь от результатов в конце сезона будет зависеть что нужно будет подписывать - новый контракт или заявление на увольнение...)

      0
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      Рейтинг: +1697

      Бухбух 1 час назад

      Этой ручкой он подпишет свой контракт годика на три.

      2
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      Рейтинг: +2715

      zatonn 1 час назад

      Конечно, Ханси Флик должен остаться! Поиск очередного "топа" совершенно бесполезен и даже вреден для команды!

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