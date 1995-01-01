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    Кроос: «Мойес встретился со мной, и контракт с «МЮ» был почти подписан. А потом его уволили»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, почему не перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

    «Дэвид Мойес встретился со мной, и контракт, по сути, был подписан. А потом Мойеса уволили, и был назначен Луи ван Гаал. Ему требовалось время, чтобы построить свой собственный проект. Затем начался чемпионат мира, позвонил Карло Анчелотти. И все», – сказал Кроос.

    • Кроос выступал за «Баварию» в 2007-2014 годах, после чего перешел в «Реал».

    Мойес: «Кросс готов был перейти в «МЮ», а за Бэйла мы предлагали больше «Реала»

    Источник: Goal

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