Кроос: «Мойес встретился со мной, и контракт с «МЮ» был почти подписан. А потом его уволили»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, почему не перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

«Дэвид Мойес встретился со мной, и контракт, по сути, был подписан. А потом Мойеса уволили, и был назначен Луи ван Гаал. Ему требовалось время, чтобы построить свой собственный проект. Затем начался чемпионат мира, позвонил Карло Анчелотти. И все», – сказал Кроос.

Кроос выступал за «Баварию» в 2007-2014 годах, после чего перешел в «Реал».

Мойес: «Кросс готов был перейти в «МЮ», а за Бэйла мы предлагали больше «Реала»