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    Мойес: «Кросс готов был перейти в «МЮ», а за Бэйла мы предлагали больше «Реала»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес признался, что во время своей работы в «Манчестер Юнайтед» он пытался приобрести трех звездных футболистов. По его словам, клуб был нацелен на Тони Крооса, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

    «Кросс готов был перейти летом. Я обо всем договорился с Тони и его агентом. Но главной моей целью было получить Бэйла. Чувствовал, что он подходит «МЮ». Мы боролись за него до конца, и даже предлагали за него больше, чем «Реал», но Гарет в итоге выбрал Мадрид.

    Роналду? Когда я впервые встретил Фергюсона, то он сказал мне, что у клуба всегда есть шанс вернуть Криштиану», – сказал Мойес.

    Источник: FourFourTwo

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    24.12.2016 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 24 декабря 2016, 09:54

      А ведь человек неплохо работал в Эвертоне. Но после МЮ, что не пост, то лужа.

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