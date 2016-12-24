Мойес: «Кросс готов был перейти в «МЮ», а за Бэйла мы предлагали больше «Реала»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес признался, что во время своей работы в «Манчестер Юнайтед» он пытался приобрести трех звездных футболистов. По его словам, клуб был нацелен на Тони Крооса, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

«Кросс готов был перейти летом. Я обо всем договорился с Тони и его агентом. Но главной моей целью было получить Бэйла. Чувствовал, что он подходит «МЮ». Мы боролись за него до конца, и даже предлагали за него больше, чем «Реал», но Гарет в итоге выбрал Мадрид.

Роналду? Когда я впервые встретил Фергюсона, то он сказал мне, что у клуба всегда есть шанс вернуть Криштиану», – сказал Мойес.