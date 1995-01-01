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    Рами: «Сочи» – молодая команда с большими амбициями. Моя главная страсть – играть в футбол, а не получать деньги»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал, почему перешел в южный клуб.

    «Я еще не видел город, но люди говорят, что Сочи – очень красивый и новый город. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для «Сочи». Я голоден, хочу играть и делать это успешно. Самое главное, что я хочу играть в футбол.

    «Сочи» – это молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом. У меня было несколько вариантов. Первым было – остаться в Турции. «Фенербахче» – большой клуб, и я мог остаться и играть там. Но чувствовал себя как-то странно и отказался от этого варианта. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так.

    Я никогда не забывал, что моя главная страсть – это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране», – сказал Рами в интервью клубной пресс-службе.

    • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1145

      Литейный4 37 минут назад

      Желаю, чтобы Сочи унизили свиней и подтолкнули их в Пердив. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1141

      gor77 1 час назад

      После фразы - "Я никогда не забывал, что моя главная страсть – это играть в футбол, а не получать деньги"...
      Вот прям, так и хочется добавить на одесском языке: Таки, ой! )))))))

      1
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      Рейтинг: -99

      Фанат Рубина 1 час назад

      фнл думаю понравится тебе тоже

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