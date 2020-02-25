Рами: «Сочи» – молодая команда с большими амбициями. Моя главная страсть – играть в футбол, а не получать деньги»

Защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал, почему перешел в южный клуб.

«Я еще не видел город, но люди говорят, что Сочи – очень красивый и новый город. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для «Сочи». Я голоден, хочу играть и делать это успешно. Самое главное, что я хочу играть в футбол.

«Сочи» – это молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом. У меня было несколько вариантов. Первым было – остаться в Турции. «Фенербахче» – большой клуб, и я мог остаться и играть там. Но чувствовал себя как-то странно и отказался от этого варианта. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так.

Я никогда не забывал, что моя главная страсть – это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране», – сказал Рами в интервью клубной пресс-службе.