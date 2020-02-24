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Кавани хочет остаться в «ПСЖ»

24 февраля 2020, 22:36
3

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани признался, что он готов продлить контракт с клубом.

«Я в «ПСЖ» уже шесть с половиной лет, в конце сезона будет семь. За это время много чего произошло. Мы создавали историю. Это большое приключение в моей жизни и карьере. Надеюсь и дальше прекрасно проводить время здесь. Горжусь тем, что могу оставить небольшой след в истории клуба. Болельщики вселяли в меня уверенность каждый день. Меня тут любят. Так получилось не сразу, это пришло со временем. Но это еще не конец, нашу историю еще можно продлить.

Я едва не ушел в январе, но это дело прошлого. Нужно оставить все это позади. Последний месяц был особенным и очень сложным для меня. Конечно, я рад, что остался. Париж многое мне дал. Я буду продолжать стараться изо всех сил до последнего дня в клубе. Всем игрокам трудно переживать подобные моменты, но это часть нашей работы. Хочу продолжать играть здесь», – сказал уругваец.

  • Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом.
  • 33-летний нападающий выступает за парижский клуб с 2013 года.
  • Он забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 298 матчах.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1582574945
Опять переобувочная ((( Никто более не даст стоко денег, ведь ты свободным агентом станешь ))
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Plyash
1582576594
А куда ты денешься,это теперь твоя команда навечно.Поди плохо доигрывать в таком коллективе, иные и мечтать не смеют.Удачи.
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Cules2013
1582576724
Летом Тухеля уволят и тогда шансы остаться в ПСЖ повысятся
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