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    Кавани хочет остаться в «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани признался, что он готов продлить контракт с клубом.

    «Я в «ПСЖ» уже шесть с половиной лет, в конце сезона будет семь. За это время много чего произошло. Мы создавали историю. Это большое приключение в моей жизни и карьере. Надеюсь и дальше прекрасно проводить время здесь. Горжусь тем, что могу оставить небольшой след в истории клуба. Болельщики вселяли в меня уверенность каждый день. Меня тут любят. Так получилось не сразу, это пришло со временем. Но это еще не конец, нашу историю еще можно продлить.

    Я едва не ушел в январе, но это дело прошлого. Нужно оставить все это позади. Последний месяц был особенным и очень сложным для меня. Конечно, я рад, что остался. Париж многое мне дал. Я буду продолжать стараться изо всех сил до последнего дня в клубе. Всем игрокам трудно переживать подобные моменты, но это часть нашей работы. Хочу продолжать играть здесь», – сказал уругваец.

    • Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом.
    • 33-летний нападающий выступает за парижский клуб с 2013 года.
    • Он забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 298 матчах.

    Источник: Le Parisien

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    24.02.2020 22:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9383

      Cules2013 49 минут назад

      Летом Тухеля уволят и тогда шансы остаться в ПСЖ повысятся

      0
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      Рейтинг: +2048

      playsh 51 минуту назад

      А куда ты денешься,это теперь твоя команда навечно.Поди плохо доигрывать в таком коллективе, иные и мечтать не смеют.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +676

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Опять переобувочная ((( Никто более не даст стоко денег, ведь ты свободным агентом станешь ))

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