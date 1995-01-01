Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что чемпионом России в этом сезоне снова станет «Зенит».

    «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего», – сказал Уткин.

    • «Зенит» набрал 45 очков в 19 турах РПЛ.
    • Преимущество петербуржцев над идущим вторым «Краснодаром» – 10 баллов.
    • В прошлом сезоне команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом.

    Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, за исключением «Зенита» и «Спартака»

    Уткин: «Желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион»

    Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29388

      ROSTOV SUPER 6 минут назад

      Что может помешать Зине в очередной раз обосраться в ЛЧ после шампиньонства ? Да ничего , главное шампиньоны ! А шампиньоны то , липовые ! Ждем в Ростове , будем иметь , если судеек опять , как в Питере , не купите !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2514

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Карманные Сочи и Оренбург отрицать не приходится , но давайте откровенно, а кто играл лучше Зенита ???
      Даже если все говно , но чемпионом кто-то должен стать по определению.
      Зенит стабильнее в этом пелотоне...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1063

      Джой 25 минут назад

      Тут не только Сочи.
      Весь наш чемпионат это кабинетные войны. Вот именно так и должен чемпионат называться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6907

      mihail200606 28 минут назад

      Гы.. Уася жжот.. Но на самом деле три последние перла его, за сегодня опубликованных, все по делу..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -70

      Аденн 33 минуты назад

      а, что может помешать мешку под названием бЗенит стать типа чемпионом? прикормленный судейский корпус (под строгим присмотром дюкова), свои фарм-клубы в рпл? все верно, ничего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2093

      Давид59 36 минут назад

      Насчёт Сочи не уверен, а вот с Оренбургом все игры были тяжёлые. Тут я с Васей не соглашусь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      ZENIT****** 58 минут назад

      Д.е.би.л!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10029

      Garrincha58 1 час назад

      Локо уже в субботу сможет приостановить Зенит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12791

      sssrspartak > Garrincha58 33 минуты назад

      да навряд ли !у локо нет семина с составом не пойми что!так что ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1107

      Литейный4 1 час назад

      Зениту мешает судейство, прикормленное в Тарасовке. Но и они не смогут остановить Петербургскую машину. Гыгыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74757
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru