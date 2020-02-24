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  • Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»

Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»

24 февраля 2020, 19:19
21

Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что чемпионом России в этом сезоне снова станет «Зенит».

«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего», – сказал Уткин.

  • «Зенит» набрал 45 очков в 19 турах РПЛ.
  • Преимущество петербуржцев над идущим вторым «Краснодаром» – 10 баллов.
  • В прошлом сезоне команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом.

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Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (21)
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Garrincha58
1582562747
Локо уже в субботу сможет приостановить Зенит
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Давид59
1582564250
Насчёт Сочи не уверен, а вот с Оренбургом все игры были тяжёлые. Тут я с Васей не соглашусь.
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Джой
1582564888
Тут не только Сочи. Весь наш чемпионат это кабинетные войны. Вот именно так и должен чемпионат называться.
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ROSTOV SUPER
1582566046
Что может помешать Зине в очередной раз обосраться в ЛЧ после шампиньонства ? Да ничего , главное шампиньоны ! А шампиньоны то , липовые ! Ждем в Ростове , будем иметь , если судеек опять , как в Питере , не купите !
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novikovaaleksan
1582566609
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sir_Alex
1582569444
Да ясно уже всё с чемпионом.
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JTherry
1582572108
«Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего... ...то есть, лягут под бомжей...
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Vis-ok
1582602971
Дзюба "бревном ляжет",но зенит станет чемпионом!
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ZENIT84,
1582606880
кокорин будет мстить руководству зенита и будет сочи биться ))) василий тут не прав))) а оренбург так его все выносят причем тут зенит)))) как дзюба за арсенал бился против зени как шатов за краснодар)))
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neveldomha
1582609173
Утка сказала, что кроме Зенита увсе остальные клубы не на что не способное гафно.
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