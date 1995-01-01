Что может помешать Зине в очередной раз обосраться в ЛЧ после шампиньонства ? Да ничего , главное шампиньоны ! А шампиньоны то , липовые ! Ждем в Ростове , будем иметь , если судеек опять , как в Питере , не купите !
Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что чемпионом России в этом сезоне снова станет «Зенит».
«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего», – сказал Уткин.
- «Зенит» набрал 45 очков в 19 турах РПЛ.
- Преимущество петербуржцев над идущим вторым «Краснодаром» – 10 баллов.
- В прошлом сезоне команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом.
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