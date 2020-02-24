Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что чемпионом России в этом сезоне снова станет «Зенит».

«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего», – сказал Уткин.

«Зенит» набрал 45 очков в 19 турах РПЛ.

Преимущество петербуржцев над идущим вторым «Краснодаром» – 10 баллов.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом.

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