Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, за исключением «Зенита» и «Спартака»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал возвращение РПЛ Леонида Слуцкого, который в декабре возглавил «Рубин».

«В лице Слуцкого в наш чемпионат вернулся человек новой формации, который абсолютно независим. С ним в клуб может прийти абсолютно вся необходимая ему структура, потому что, во-первых, у него есть понимание, как это делать, во-вторых, у него есть люди, которые с ним играли, которые с ним работали, которые с ним общались. Он может набрать команду в любой ситуации. Под командой я имею в виду сотрудников, своих помощников.

Слуцкий является средством массовой информации. Он популярнее, чем любой российский клуб, за исключением «Зенита» и «Спартака». Это совершенно новый тип тренера, новый тип фигуры в российском чемпионате. Будет интересно последить, как он этим воспользуется. В принципе на самом деле, от этого может и башню унести», — сказал Уткин.

48-летний специалист в декабре возглавил «Рубин», заключив пятилетний контракт.

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