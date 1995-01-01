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    Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, за исключением «Зенита» и «Спартака»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал возвращение РПЛ Леонида Слуцкого, который в декабре возглавил «Рубин».

    «В лице Слуцкого в наш чемпионат вернулся человек новой формации, который абсолютно независим. С ним в клуб может прийти абсолютно вся необходимая ему структура, потому что, во-первых, у него есть понимание, как это делать, во-вторых, у него есть люди, которые с ним играли, которые с ним работали, которые с ним общались. Он может набрать команду в любой ситуации. Под командой я имею в виду сотрудников, своих помощников.

    Слуцкий является средством массовой информации. Он популярнее, чем любой российский клуб, за исключением «Зенита» и «Спартака». Это совершенно новый тип тренера, новый тип фигуры в российском чемпионате. Будет интересно последить, как он этим воспользуется. В принципе на самом деле, от этого может и башню унести», — сказал Уткин.

    • 48-летний специалист в декабре возглавил «Рубин», заключив пятилетний контракт.

    Караваев: «Рубин» – тот клуб, где Слуцкий может исполнить свои мысли и задумки»

    Источник: Ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6906

      mihail200606 19 минут назад

      Согласен.. На самом деле так и есть..

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      Рейтинг: +2876

      serppion 1 час назад

      Изменил Уткин кумиру - всю жизнь у него Дзюба был средством массовой информации.

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    • ...
      Рейтинг: +10011

      vladimir-7 1 час назад

      Пока о работе Слуцкого говорить рано, вот с 1 марта начнется футбол,
      вот тогда посмотрим и оценим игру Рубина с новым тренером.

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      Рейтинг: +1734

      giluxa1963 1 час назад

      Лёня докажет всем своим недоброжелателям что он великий тренер

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