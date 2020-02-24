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  • Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, за исключением «Зенита» и «Спартака»

Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, за исключением «Зенита» и «Спартака»

24 февраля 2020, 14:23
13

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал возвращение РПЛ Леонида Слуцкого, который в декабре возглавил «Рубин».

«В лице Слуцкого в наш чемпионат вернулся человек новой формации, который абсолютно независим. С ним в клуб может прийти абсолютно вся необходимая ему структура, потому что, во-первых, у него есть понимание, как это делать, во-вторых, у него есть люди, которые с ним играли, которые с ним работали, которые с ним общались. Он может набрать команду в любой ситуации. Под командой я имею в виду сотрудников, своих помощников.

Слуцкий является средством массовой информации. Он популярнее, чем любой российский клуб, за исключением «Зенита» и «Спартака». Это совершенно новый тип тренера, новый тип фигуры в российском чемпионате. Будет интересно последить, как он этим воспользуется. В принципе на самом деле, от этого может и башню унести», — сказал Уткин.

  • 48-летний специалист в декабре возглавил «Рубин», заключив пятилетний контракт.

Караваев: «Рубин» – тот клуб, где Слуцкий может исполнить свои мысли и задумки»

Источник: Ютуб-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Спартак Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (13)
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giluxa1963
1582546318
Лёня докажет всем своим недоброжелателям что он великий тренер
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vladimir-7
1582546492
Пока о работе Слуцкого говорить рано, вот с 1 марта начнется футбол, вот тогда посмотрим и оценим игру Рубина с новым тренером.
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serppion
1582546706
Изменил Уткин кумиру - всю жизнь у него Дзюба был средством массовой информации.
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mihail200606
1582550361
Согласен.. На самом деле так и есть..
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vka1970
1582552882
А что не так ? Пончик посмотрел как живут и работают игроки и люди за бугром.Посмотрел как это у них происходит и сравнил с нашими реалиями.Сравнение оказалось не в нашу пользу о чём он и говорит в своих интервью, а у патриотов энтих от таких слов крышу сносит.Всё абсолютно логично.)))
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NEONFOL
1582556885
на редкость а Васька прав
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JTherry
1582561334
Это совершенно... новый тип фигуры в российском чемпионате... ...да "тип фигуры" Слуцкого слишком на Васин похож)))
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novikovaaleksan
1582566664
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Диктор
1582604490
А для меня это просто качалка.
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nik55
1582613725
очередной высер Уткина
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