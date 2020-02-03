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    Караваев: «Рубин» – тот клуб, где Слуцкий может исполнить свои мысли и задумки»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о возвращении Леонида Слуцкого в Россию.

    • 48-летний специалист в декабре возглавил «Рубин», заключив пятилетний контракт.
    • Караваев играл под руководством Слуцкого в «Витессе».

    – Леонид Слуцкий – в «Рубине». Опять же многие удивились. То есть понятно было, что он вернется, но вариант с Казанью принимали в расчет немногие.

    – Думаю, они сошлись во мнениях с руководством – ему показалась интересной предложенная стратегия. К тому же Леониду Викторовичу нравится работать с молодыми футболистами. «Рубин» – тот клуб, где можно исполнить свои мысли и задумки.

    – Ролик на YouTube-канале «Рубина», где он ведет тренировку с микрофоном, – довольно необычная ситуация для российского футбола.

    – Почему? Может быть, это необычно для тех, кто его не знает лично. Думаю, там еще половину вырезали. Вообще, такое видео – это круто, «Рубин» показывает тренировочный процесс изнутри, поведение Леонида Викторовича. Он открытый и в жизни, любит пошутить, и это здорово.

    – Игроки не обижаются на его подколы? Ответить ведь нельзя – все-таки главный тренер.

    – Нет, кто знает Леонида Викторовича, тот понимает его чувство юмора. Плюс – должна быть самоирония, надо уметь над собой смеяться. Уверен, в «Рубине» привыкнут и поймут, что это нормально.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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