Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион»

24 февраля 2020, 15:53
58

Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вылет «Спартака» из РПЛ пойдет московской команде на пользу.

«Должен сказать, что от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.

Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает большой командой — не живет без больших задач», — сказал Уткин.

  • «Спартак» вылетал из высшего дивизиона чемпионата СССР в 1976 году.
  • После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.
  • Отрыв красно-белых от «Рубина», который находится в зоне переходных матчей, составляет 3 очка.

Источник: Ютуб-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
n1hat
1582549141
Как минимум в 5ку попадут
Ответить
серега кашин
1582552601
желаю толстожопому подавиться и откусить себе поганый язык
Ответить
vka1970
1582552992
Вася как всегда жжёт.
Ответить
subbotaspartak
1582553831
Неделька осталась Самая малость... Ты нам жизнь приукрась ка Васька.
Ответить
APchelov
1582556750
Пусть очищаются в переходных матчах
Ответить
Kollljan
1582557200
Поддерживаю Уткина! Пусть Спартак вылетит в пердив... навечно.
Ответить
zigbert
1582558737
Никто не застрахован от вылета. Но такое не пожелаешь ни одной команде. Такое очищение может дорого обойтись команде. Вася это прекрасно понимает.
Ответить
ZENIT84,
1582566162
а вдруг вася пророком стал после трех дневного запоя? да не ссыте поросята ваше 10 место никто не отнимет)))))
Ответить
ROSTOV SUPER
1582566692
Вася читает и лыбится , как легко его бред недоумки подхватывают !
Ответить
Hektor 84
1582583121
Васе пора заканчивать бухать!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+