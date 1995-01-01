Уткин: «Желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион»

Уже стало очевидным, что футбол это не для Федуна (несмотря на золото). Лучше бы Федун продал клуб. По другому Спартак опять Спартаком вряд ли станет.
Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вылет «Спартака» из РПЛ пойдет московской команде на пользу.
«Должен сказать, что от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.
Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает большой командой — не живет без больших задач», — сказал Уткин.
- «Спартак» вылетал из высшего дивизиона чемпионата СССР в 1976 году.
- После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.
- Отрыв красно-белых от «Рубина», который находится в зоне переходных матчей, составляет 3 очка.