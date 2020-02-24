Уткин: «Желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион»

Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вылет «Спартака» из РПЛ пойдет московской команде на пользу.

«Должен сказать, что от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.

Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает большой командой — не живет без больших задач», — сказал Уткин.