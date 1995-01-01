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    Уткин: «Желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион»

    Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вылет «Спартака» из РПЛ пойдет московской команде на пользу.

    «Должен сказать, что от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.

    Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает большой командой — не живет без больших задач», — сказал Уткин.

    • «Спартак» вылетал из высшего дивизиона чемпионата СССР в 1976 году.
    • После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.
    • Отрыв красно-белых от «Рубина», который находится в зоне переходных матчей, составляет 3 очка.

    Источник: Ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +15630

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Уже стало очевидным, что футбол это не для Федуна (несмотря на золото). Лучше бы Федун продал клуб. По другому Спартак опять Спартаком вряд ли станет.

      0
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      Рейтинг: +6906

      mihail200606 19 минут назад

      Да пусть вылетают...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1420

      sir_Alex 21 минуту назад

      Зря Базиль сравнивает 70-ые и нынешнее время. Это две большие разницы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      n1hat 39 минут назад

      Как минимум в 5ку попадут

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13473

      bset > n1hat 35 минут назад

      Аааахахахахахаха

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      n1hat > bset 26 минут назад

      в конце сезона я напишу тебе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1261

      serhio80 > bset 20 минут назад

      Если обайдем вас что писать будешь?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      shurik45 > serhio80 4 минуты назад

      Мечты ,только мечты)))

      1
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      Рейтинг: +1941

      shurik45 > n1hat 1 минуту назад

      Среди болельщиков Спартака ,вообще ,реалисты есть ?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1651

      Борат 39 минут назад

      Утро смотрит мне в окно
      Жизнь - театр, спартак - г***о !
      (С) Вася уткин

      Мы помним этот легендарный твит ! Гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +164

      rammax fcsm > Борат 23 минуты назад

      Я смотрю в окно
      Там нивы, пахотные дали..
      И борату, грязной шлюхе
      Опять за щёку дали...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1651

      Борат > rammax fcsm 2 минуты назад

      Прочитал я твой стишок
      Сразу видно ты - лошок
      Твоё место на пaрaшe
      Красно-белый петушок !
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      shurik45 40 минут назад

      Ну шестыми или седьмыми ,наверное ,будут. Я так,понимаю,это только в лучшем случаи.

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