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  • Яровинский: «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а с аферистами»

Яровинский: «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а с аферистами»

24 февраля 2020, 11:50
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал историю о том, как «Эвертон», желая купить у ЦСКА нападающего Вагнера Лава, попал на мошенников.

«Был ли при мне предметный интерес серьeзных европейских клубов к игрокам ЦСКА? Если бы он был, мы бы их продали. Разговоров-то всегда миллион. Например, по Дзагоеву каждое трансферное окно что-то обсуждалось. Но так, чтобы предметно...

Бабаев мне рассказывал историю, как «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а некими аферистами. Он об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолeт за игроком. Он говорит: «Какой самолeт?» А они ему: «Так мы ж его у вас покупаем». Бабаев отвечает: «Мы впервые слышим об этом», – сказал Яровинский.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й год, а также в сезоне-2012/13.
  • Яровинский занимал пост руководителя селекционного отдела ЦСКА с февраля 2014-го по июнь 2017-го года.

Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Эвертон Вагнер Лав Яровинский Олег
Комментарии (2)
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Boeung777
1582537691
Чё это Яровинский разоткровенничался?
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