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    Яровинский: «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а с аферистами»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал историю о том, как «Эвертон», желая купить у ЦСКА нападающего Вагнера Лава, попал на мошенников.

    «Был ли при мне предметный интерес серьeзных европейских клубов к игрокам ЦСКА? Если бы он был, мы бы их продали. Разговоров-то всегда миллион. Например, по Дзагоеву каждое трансферное окно что-то обсуждалось. Но так, чтобы предметно...

    Бабаев мне рассказывал историю, как «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а некими аферистами. Он об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолeт за игроком. Он говорит: «Какой самолeт?» А они ему: «Так мы ж его у вас покупаем». Бабаев отвечает: «Мы впервые слышим об этом», – сказал Яровинский.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й год, а также в сезоне-2012/13.
    • Яровинский занимал пост руководителя селекционного отдела ЦСКА с февраля 2014-го по июнь 2017-го года.

    Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      Литейный4 1 час назад

      Вагнер был хорош.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1355

      Boeung777 1 час назад

      Чё это Яровинский разоткровенничался?

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