Яровинский: «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а с аферистами»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал историю о том, как «Эвертон», желая купить у ЦСКА нападающего Вагнера Лава, попал на мошенников.

«Был ли при мне предметный интерес серьeзных европейских клубов к игрокам ЦСКА? Если бы он был, мы бы их продали. Разговоров-то всегда миллион. Например, по Дзагоеву каждое трансферное окно что-то обсуждалось. Но так, чтобы предметно...

Бабаев мне рассказывал историю, как «Эвертон» вeл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а некими аферистами. Он об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолeт за игроком. Он говорит: «Какой самолeт?» А они ему: «Так мы ж его у вас покупаем». Бабаев отвечает: «Мы впервые слышим об этом», – сказал Яровинский.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й год, а также в сезоне-2012/13.

Яровинский занимал пост руководителя селекционного отдела ЦСКА с февраля 2014-го по июнь 2017-го года.

Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»