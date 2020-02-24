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  • Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

24 февраля 2020, 10:43
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА израильского нападающего Мунаса Даббура.

«Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать.

Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке», – сказал Яровинский.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Даббур Мунас Яровинский Олег
Комментарии (4)
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Flydis
1582533170
Не сошлись с евреем в цене. хе-хе, классика
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Lester84
1582542405
Снова аренда с правом выкупа?
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Томик
1582542890
Жёстко Евгений Леннорович торгуется. До последнего.
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vladimir-7
1582545548
В те годы в ЦСКА совсем было плохо с финансированием, забыл уже Яровинский, тем более сейчас не в ЦСКА, а в Рубине работает.
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