Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА израильского нападающего Мунаса Даббура.

«Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать.

Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке», – сказал Яровинский.