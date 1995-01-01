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    Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА израильского нападающего Мунаса Даббура.

    «Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать.

    Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке», – сказал Яровинский.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +974

      Литейный4 10 минут назад

      А до кабинета никак не сказать было Пока? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      Flydis 19 минут назад

      Не сошлись с евреем в цене.
      хе-хе, классика

      0
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