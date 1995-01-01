Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но решили по финансовым причинам его не приобретать. Он был в шоке»

А до кабинета никак не сказать было Пока? Гыгыгы
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА израильского нападающего Мунаса Даббура.
«Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать.
Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке», – сказал Яровинский.
- Яровинский занимал пост руководителя селекционного отдела ЦСКА с февраля 2014-го по июнь 2017-го года.
- Даббур известен по выступлениям за «Зальцбург», «Севилью» и «Хоффенхайм».