Дриусси: «Если будет новое предложение из клуба Бэкхема, мы его обсудим»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о переговорах с американским «Интером».

— В последние месяцы ходило много разговоров, что вас хочет подписать клуб Бэкхема «Интер Майами». Был ли реальный интерес?

— Интерес был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Поэтому полностью сконцентрирован на работе в «Зените» и всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы уже знаете. Но в то же время до меня доходят слухи, что «Майами» все равно заинтересован во мне и может вернуться к этому вопросу. Если это произойдет и предложение окажется хорошим для меня и для «Зенита», снова сядем и будем это обсуждать.

— Если так и произойдет и решение окажется за вами, от чего будете отталкиваться?

— Хочу принять взвешенное и наиболее правильное решение не только для себя, но и для семьи. Мы все вместе такие вещи всегда обсуждаем. Мне очень важно, чтобы родным тоже было комфортно. Поэтому не закрываю дверь ни для чего. Еще раз подчеркну — сейчас я полностью здесь, в «Зените». Но если будет новая попытка со стороны клуба Бэкхема, мы ее обсудим.

— Вы несколько разочарованы тем, что не уехали сейчас?

— Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, все, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то поменять в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Майами».

— Вы четко представляете себе что такое МЛС, какой там футбол?

— Да. Считаю, что уровень лиги за последние годы сильно вырос. Это видно по тому, как она развивается, какие игроки там выступают. Про проект «Майами» мне тоже рассказывали, даже представляли его. Все, что я услышал, мне понравилось. И принять этот новый вызов стало интересно. Но должен оговориться. Я доволен тем, как у меня идут дела в «Зените». Это прекрасный большой клуб. Счастлив, что оказался здесь. Повторю то же самое, чем бы не закончилась история с «Майами». Каким бы ни оказалось общее решение, приму его не только с профессионализмом, но и буду рад ему. Поэтому просто буду ждать, чем все закончится, – сказал «Матч ТВ».

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»