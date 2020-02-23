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  • Дриусси: «Если будет новое предложение из клуба Бэкхема, мы его обсудим»

Дриусси: «Если будет новое предложение из клуба Бэкхема, мы его обсудим»

23 февраля 2020, 16:07
10

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о переговорах с американским «Интером».

— В последние месяцы ходило много разговоров, что вас хочет подписать клуб Бэкхема «Интер Майами». Был ли реальный интерес?

— Интерес был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Поэтому полностью сконцентрирован на работе в «Зените» и всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы уже знаете. Но в то же время до меня доходят слухи, что «Майами» все равно заинтересован во мне и может вернуться к этому вопросу. Если это произойдет и предложение окажется хорошим для меня и для «Зенита», снова сядем и будем это обсуждать.

— Если так и произойдет и решение окажется за вами, от чего будете отталкиваться?

— Хочу принять взвешенное и наиболее правильное решение не только для себя, но и для семьи. Мы все вместе такие вещи всегда обсуждаем. Мне очень важно, чтобы родным тоже было комфортно. Поэтому не закрываю дверь ни для чего. Еще раз подчеркну — сейчас я полностью здесь, в «Зените». Но если будет новая попытка со стороны клуба Бэкхема, мы ее обсудим.

— Вы несколько разочарованы тем, что не уехали сейчас?

— Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, все, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то поменять в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Майами».

— Вы четко представляете себе что такое МЛС, какой там футбол?

— Да. Считаю, что уровень лиги за последние годы сильно вырос. Это видно по тому, как она развивается, какие игроки там выступают. Про проект «Майами» мне тоже рассказывали, даже представляли его. Все, что я услышал, мне понравилось. И принять этот новый вызов стало интересно. Но должен оговориться. Я доволен тем, как у меня идут дела в «Зените». Это прекрасный большой клуб. Счастлив, что оказался здесь. Повторю то же самое, чем бы не закончилась история с «Майами». Каким бы ни оказалось общее решение, приму его не только с профессионализмом, но и буду рад ему. Поэтому просто буду ждать, чем все закончится, – сказал «Матч ТВ».

  • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Интер Майами Дриусси Себастьян
Комментарии (10)
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lordmrv
1582464207
Крысы предупредили капитана корабля, что у них учебная тревога)))
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Снег
1582465009
В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче. Ты не футболист, ты немощь - туда тебе и дорога.
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AlarmOnStage
1582467592
поросят не пускайте )
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Джой
1582470546
Себа надо улучшать свои качества жизни.
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AlarmOnStage
1582471806
Желудеголовые - стыдно за тебя, идор
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titata
1582472841
Дриусси могут предложить хорошие деньги , так что нужно ехать , там звездой будет и домой ближе ехать. Зениту надо продавать, устал он в холодном климате.
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paracetamol
1582479178
В Майами из Европы только пенсионеры едут.
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starche
1582482966
Это вряд ли.
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