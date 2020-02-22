«Сочи» объявил о трансфере Рами ⚡

Гыыы...А некоторые СМИ сообщили-------------"Французский защитник марокканского происхождения и бывший бойфренд Памелы Андерсон Адиль Рами стал игроком клуба российской премьер-лиги «Сочи»"-------Ну ежели он бывший бойфренд Памелы Андерсон...Тады канеш.Это меняет дело.
Бывший бойфренд Памелы Андерсон ну никак не может быть плохим футболистом..
Памела Андерсон не допустит проникнуть в её лона плохому футболисту ))
Защитник Адиль Рами перешел в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
34-летний француз прибудет в расположение команды с юга России в ближайшее время.
Футболист будет выступать в «Сочи» под 23-м номером.
- Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
- Последним клубом игрока был «Фенербахче».
- Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами
Чемпион мира перебирается в Сочи!Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды.Как вам трансфер?#ВотТакВот #СочиТрансферы #РамиВСочи pic.twitter.com/tznAf3ifrL— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 22, 2020