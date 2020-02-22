Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «Сочи» объявил о трансфере Рами ⚡

    Защитник Адиль Рами перешел в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    34-летний француз прибудет в расположение команды с юга России в ближайшее время.

    Футболист будет выступать в «Сочи» под 23-м номером.

    • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

    «Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1064

      Вот оно чё Михалыч 10 минут назад

      Гыыы...А некоторые СМИ сообщили-------------"Французский защитник марокканского происхождения и бывший бойфренд Памелы Андерсон Адиль Рами стал игроком клуба российской премьер-лиги «Сочи»"-------Ну ежели он бывший бойфренд Памелы Андерсон...Тады канеш.Это меняет дело.
      Бывший бойфренд Памелы Андерсон ну никак не может быть плохим футболистом..
      Памела Андерсон не допустит проникнуть в её лона плохому футболисту ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9339

      DeStar 1 час назад

      Интересно) не уж то сказали зениту" вы нам свое гавно сливаете, дайте бабок и на 1 нормального игрока")

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74714
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru