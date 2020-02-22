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«Сочи» объявил о трансфере Рами ⚡

22 февраля 2020, 13:30
3

Защитник Адиль Рами перешел в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний француз прибудет в расположение команды с юга России в ближайшее время.

Футболист будет выступать в «Сочи» под 23-м номером.

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (3)
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DeStar
1582371294
Интересно) не уж то сказали зениту" вы нам свое гавно сливаете, дайте бабок и на 1 нормального игрока")
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Vis-ok
1582376916
Бандюган
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