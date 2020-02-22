«Сочи» объявил о трансфере Рами ⚡

Защитник Адиль Рами перешел в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
34-летний француз прибудет в расположение команды с юга России в ближайшее время.
Футболист будет выступать в «Сочи» под 23-м номером.
- Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
- Последним клубом игрока был «Фенербахче».
- Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Сочи»