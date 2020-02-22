«Сочи» объявил о трансфере Рами ⚡

Защитник Адиль Рами перешел в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний француз прибудет в расположение команды с юга России в ближайшее время.

Футболист будет выступать в «Сочи» под 23-м номером.

Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Последним клубом игрока был «Фенербахче».

Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами