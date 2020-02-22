Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рубашко: «Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи»

Рубашко: «Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи»

22 февраля 2020, 11:15
5

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о подписании контракта с французским защитником Адилем Рами.

«Мы подписали контракт с Адилем Рами. Срок? Пока что до конца сезона. Что касается зарплаты, то я никогда не разглашаю суммы. Это внутренняя информация клуба. Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи». И это очень хорошо», – сказал Рубашко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fadda
1582360464
Ага, с детства за Сочи болел :)
Ответить
dim29
1582361413
Значит это правда,что они свои услуги зениту с спартаку предлогали.Для Сочи это наверно усиление,незнаю в каком состоянии сейчас игрок.
Ответить
Plyash
1582364147
Этот Рами ещё после ЧМ-18 признавался в любви к России и обещал приехать сюда играть на наших прекрасных аренах.А почему в Сочи? А потому,что потом он даром достанется Зениту.
Ответить
Томик
1582364684
Жаль, что Памелка уже не приедет.
Ответить
Chernyi Lis
1582382609
в зенитовский сочи надо было написать..))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+