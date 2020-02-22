Рубашко: «Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о подписании контракта с французским защитником Адилем Рами.

«Мы подписали контракт с Адилем Рами. Срок? Пока что до конца сезона. Что касается зарплаты, то я никогда не разглашаю суммы. Это внутренняя информация клуба. Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за «Сочи». И это очень хорошо», – сказал Рубашко.