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  • Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

21 февраля 2020, 22:15
8

Как и ожидалось, полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков отправился в аренду в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона. Зарплату игроку полностью будут платить самарцы, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

По его сведениям, права выкупа у «Крыльев Советов» не будет. В арендном соглашении прописано обязательное игровое время Глушенкова в Самаре.

«Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской Премьер-лиги», – сказано в релизе «Спартака».

  • Два первых сбора Глушенков работал с основой «Спартака».
  • Игрок вызывается в молодежную сборную России.
  • «Крылья Советов» идут в РПЛ в зоне вылета.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Спартак-2 Глушенков Максим
Комментарии (8)
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ufos73
1582313610
Отлично, очень жаль что парня маринуют на лавке (
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Диктор
1582346463
Пусть играет,может быть еще себя покажет.
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oyabun
1582346686
И это правильно! На сборах ярко себя проявил в атакующих действиях, но завершать атаки пока не умеет, надеюсь Крылышки его поднатаскают и добро пожаловать обратно в Спартак!
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Freyd
1582353252
А по заголовку можно подумать ,что контракт подписал,а не в аренду ушел!!!
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