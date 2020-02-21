Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Как и ожидалось, полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков отправился в аренду в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона. Зарплату игроку полностью будут платить самарцы, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

По его сведениям, права выкупа у «Крыльев Советов» не будет. В арендном соглашении прописано обязательное игровое время Глушенкова в Самаре.

«Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской Премьер-лиги», – сказано в релизе «Спартака».