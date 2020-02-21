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    Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

    Как и ожидалось, полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков отправился в аренду в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона. Зарплату игроку полностью будут платить самарцы, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    По его сведениям, права выкупа у «Крыльев Советов» не будет. В арендном соглашении прописано обязательное игровое время Глушенкова в Самаре.

    «Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской Премьер-лиги», – сказано в релизе «Спартака».

    • Два первых сбора Глушенков работал с основой «Спартака».
    • Игрок вызывается в молодежную сборную России.
    • «Крылья Советов» идут в РПЛ в зоне вылета.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1662

      Борат 44 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спокойной ночи, хряки !
      Суньте рылы в лепёхи и спать !
      Гыгы

      -4
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      Рейтинг: +488

      Литейный4 49 минут назад

      Стыдно за Спартак. Гыгыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8249

      ufos73 55 минут назад

      Отлично, очень жаль что парня маринуют на лавке (

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1662

      Борат 55 минут назад

      На 2 дня меня хряки забанили за этот стих, стыдно мне за рылов, но мы знаем сила в правде, а правда вот она:


      СПОРТАКОВСКИЙ ФАН В НАВОЗЕ ЛЕЖАЛ
      ЕВРОКУБОК СЕБЕ ОН ВО СНЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ
      ПРОХОДИТ СЕЗОН И ЕЩЁ 10 ЛЕТ
      ЕВРОКУБКА У ХРЯКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ

      ВОТ ЛЁНЯ ФЕДУН УЖЕ СТАЛ СЕДОЙ
      ЕВРОКУБКА ВСЁ НЕТ, ВСЁ НАКРЫЛОСЬ П*ДОЙ !
      МЕЧТЕ ЕГО СБЫТЬСЯ НЕ СУЖДЕНО
      ПОТОМУ ЧТО СП0РТАК - ЭТО G0VNО!

      (с) Борат

      -1
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      Рейтинг: -3879

      gosproektikabinet > Борат 4 минуты назад

      крутые я стихи тебе написал

      0
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      Рейтинг: +488

      Литейный4 1 час назад

      Пока еще на привязи парень, но есть шанс вырваться из свинарника. Может повезет еще и окончательно порвёт с пупсиками. Гыгыгы

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