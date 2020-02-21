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  • Геркус: «С текстом позорного иска «Локомотива» я ознакомился»

Геркус: «С текстом позорного иска «Локомотива» я ознакомился»

21 февраля 2020, 12:36
6

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск, поданный против него в Арбитражный суд Москвы.

«С текстом этого позорного иска, а я считаю позором и унижением заниматься подобного рода тяжбами, ознакомился. Позже я развернуто расскажу о своем отношении ко всей этой истории.

По закону истец обязан прислать документы, обосновывающие его позицию. Но юристы «Локомотива» мне их пока не прислали. По небрежности или намеренно, я не знаю. Сейчас я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела. Вот такая ситуация на сегодня.

  • Иск к принят к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание пройдет 24 марта.
  • Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
  • По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
  • Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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titata
1582278354
если вспомнить историю с Ману, то Локо опять проиграет, юристы видно пустозвоны по блату там набраны.
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серега кашин
1582280572
Геркус еще и за моральный ущерб с них поимеет
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DOCTOR PENALTY
1582280846
С геркусами судиться непросто, в судебной власти они сидят крепко.
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АКС-74У
1582287441
Начинается очередной сериал, сколько серий?
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erma
1582294638
Взбаламутили нужник, теперь начнут всплывать дурно пахнущие субстанции.
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Бухбух
1582297361
Геркусу, если считает что он прав, нужно высказаться прямо щас. По крайней мере, никакого ответного иска 100% не будет, это только понты.
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