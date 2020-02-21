Геркус: «С текстом позорного иска «Локомотива» я ознакомился»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск, поданный против него в Арбитражный суд Москвы.
«С текстом этого позорного иска, а я считаю позором и унижением заниматься подобного рода тяжбами, ознакомился. Позже я развернуто расскажу о своем отношении ко всей этой истории.
По закону истец обязан прислать документы, обосновывающие его позицию. Но юристы «Локомотива» мне их пока не прислали. По небрежности или намеренно, я не знаю. Сейчас я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела. Вот такая ситуация на сегодня.
- Иск к принят к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание пройдет 24 марта.
- Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
- По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
- Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
Источник: ТАСС