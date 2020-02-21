Геркус: «С текстом позорного иска «Локомотива» я ознакомился»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск, поданный против него в Арбитражный суд Москвы.

«С текстом этого позорного иска, а я считаю позором и унижением заниматься подобного рода тяжбами, ознакомился. Позже я развернуто расскажу о своем отношении ко всей этой истории.

По закону истец обязан прислать документы, обосновывающие его позицию. Но юристы «Локомотива» мне их пока не прислали. По небрежности или намеренно, я не знаю. Сейчас я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела. Вот такая ситуация на сегодня.