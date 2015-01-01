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    Геркус: «С текстом позорного иска «Локомотива» я ознакомился»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск, поданный против него в Арбитражный суд Москвы.

    «С текстом этого позорного иска, а я считаю позором и унижением заниматься подобного рода тяжбами, ознакомился. Позже я развернуто расскажу о своем отношении ко всей этой истории.

    По закону истец обязан прислать документы, обосновывающие его позицию. Но юристы «Локомотива» мне их пока не прислали. По небрежности или намеренно, я не знаю. Сейчас я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела. Вот такая ситуация на сегодня.

    • Иск к принят к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание пройдет 24 марта.
    • Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
    • По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
    • Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +374

      titata 20 минут назад

      если вспомнить историю с Ману, то Локо опять проиграет, юристы видно пустозвоны по блату там набраны.

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